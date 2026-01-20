SAD od Danske nije kupio samo Djevičanske otoke: U paketu je bio i zloglasni 'Epsteinov otok'

U jeku ponovnog pritiska američkog predsjednika Donalda Trumpa da kupi Grenland, mnogi su se prisjetili posljednje velike trgovine teritorijem između Sjedinjenih Američkih Država i Danske. Dogovor iz 1917. godine, kojim su SAD preuzele Danske Zapadne Indije, danas poznate kao Američki Djevičanski Otoci, u sebi krije mračnu i bizarnu povijesnu fusnotu. Među šezdesetak otoka i hridi prodanih u tom paketu našao se i jedan koji će stoljeće kasnije postati ozloglašen diljem svijeta, privatni raj pedofila Jeffreyja Epsteina.

Početkom 20. stoljeća, usred Prvog svjetskog rata, administracija američkog predsjednika Woodrowa Wilsona sa zabrinutošću je gledala na strateški položaj Danskih Zapadnih Indija. Postojao je strah da bi Njemačka mogla izvršiti pritisak na neutralnu Dansku i preuzeti otoke, pretvarajući ih u opasne podmorničke baze u blizini Panamskog kanala. Rješenje je bilo jednostavno: kupiti ih.

Nakon početnog oklijevanja Kopenhagena, Amerikanci su jasno dali do znanja da bi, ako Danska ne pristane na prodaju, mogli biti prisiljeni okupirati otoke kako bi spriječili da padnu u njemačke ruke. Suočena s takvim pritiskom, Danska je popustila.

Sporazum je sklopljen 1917. godine, a SAD je za 25 milijuna dolara u zlatu (današnjih oko 633 milijuna dolara) dobio otoke St. Thomas, St. John i St. Croix. No, cijena nije plaćena samo u zlatu. Ključni dio dogovora bila je i američka deklaracija kojom priznaju danski suverenitet nad cijelim Grenlandom, golemim arktičkim teritorijem na koji su i sami polagali pravo.

Više od osamdeset godina kasnije, jedan od manjih otoka uključenih u tu kupoprodaju, Little Saint James, dospio je u središte globalne pozornosti. Financijer i osuđeni seksualni prijestupnik Jeffrey Epstein kupio ga je 1998. godine za 7,95 milijuna dolara i pretvorio ga u svoju primarnu rezidenciju. Otok od 70 hektara uskoro je postao poprište njegovih razgranatih operacija seksualne trgovine ljudima, zbog čega je dobio zloglasni nadimak "Epsteinov otok".

Brojna svjedočanstva preživjelih žrtava govore o sustavnom zlostavljanju maloljetnih djevojaka, od kojih su neke imale svega 11 godina. Izoliranost otoka omogućavala je Epsteinu gotovo potpunu kontrolu i prikrivanje kriminalnih aktivnosti. Vlasti su zabilježile da je vlasništvo nad cijelim otokom onemogućavalo intervenciju policije, dok su privatni helikopteri i brodovi korišteni za transport žrtava. Jedna je 15-godišnjakinja navodno pokušala pobjeći plivajući s otoka, no uhvatili su je Epsteinovi suradnici i oduzeli joj putovnicu. Druga žrtva opisala je kako je bila zarobljena u sobi s pištoljem privezanim za okvir kreveta, bez ikakve mogućnosti bijega.

Kompleks na otoku uključivao je nekoliko vila i zapošljavao osoblje od oko 70 ljudi, od kojih se zahtijevala stroga diskrecija. Sudski dokumenti i iskazi sugeriraju da su otok posjećivale brojne visoko pozicionirane osobe, uključujući princa Andrewa, čiju je umiješanost Buckinghamska palača više puta demantirala.

Nakon Epsteinove smrti 2019. godine, FBI je izvršio raciju na otoku, a pravne bitke su se nastavile godinama. U studenom 2022. Epsteinova ostavština nagodila se s vladom Američkih Djevičanskih Otoka za isplatu od 105 milijuna dolara.

U svibnju 2023. godine, milijarder Stephen Deckoff kupio je Little St. James i susjedni Great St. James za 60 milijuna dolara. Njegov plan je pretvoriti nekadašnje mjesto zločina u luksuzno odmaralište s pet zvjezdica koje bi trebalo otvoriti svoja vrata 2025. godine. Ipak, sjena prošlosti i dalje lebdi nad ovim dijelom Kariba; u prosincu 2025., Odbor za nadzor Zastupničkog doma objavio je dosad neviđene snimke objekata na otoku, uključujući bizarnu sobu sa zubarskom stolicom, podsjećajući svijet da je ovaj komadić raja, kupljen od Danske prije više od stotinu godina, bio poprište jedne od najmračnijih priča modernog doba.