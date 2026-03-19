SAD odobrio prodaju oružja Bliskom istoku! Vrijednost paketa veća od 16 milijardi $!

Američki State Department u četvrtak je odobrio potencijalnu prodaju oružja trima zemljama Bliskog istoka u vrijednosti većoj od 16,5 milijardi dolara, dok se rat s Iranom intenzivira. State Department odobrio je potencijalnu prodaju projektila, dronova, radarskih sustava te streljiva i nadogradnji za F-16 Ujedinjenim Arapskim Emiratima u ukupnom iznosu većem od 8,4 milijarde dolara, navodi se u priopćenju.

Američke snage uništile su iranske pomorske ciljeve u blizini Hormuškog tjesnaca, izvijestio je CENTCOM

Također su odobrene moguće prodaje senzorskih radara za protuzračnu i raketnu obranu niže razine Kuvajtu, uz procijenjeni trošak od osam milijardi dolara, te podrška za zrakoplove i streljivo Jordanu u vrijednosti od oko 70,5 milijuna dolara.

Prodaje dolaze nakon iranskih napada na energetsku infrastrukturu kao odgovor na izraelske napade na njihova plinska postrojenja, što je označilo najveću eskalaciju u gotovo trotjednom ratu, uzrokujući nagli skok cijena plina i daljnji rast cijena nafte.

State Department je objavio da će glavni izvođači u ovim prodajama biti korporacije RTX, Northrop Grumman i Lockheed Martin.

