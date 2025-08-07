Obavijesti

News

Komentari 0
UBOJSTVO PRVOG STUPNJA

SAD: Optužnica za zločin iz mržnje protiv osumnjičenog za ubojstvo dvoje Izraelaca

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
SAD: Optužnica za zločin iz mržnje protiv osumnjičenog za ubojstvo dvoje Izraelaca
Foto: Dana Verkouteren/REUTERS

Optužnica od devet točaka tereti Eliasa Rodrigueza za počinjenje zločina iz mržnje, koji je rezultirao smrću, motiviranog "stvarnim i percipiranim nacionalnim podrijetlom bilo koje osobe"

SAD je u srijedu podigao saveznu optužnicu za zločin iz mržnje protiv osumnjičenika optuženog da je pucao i ubio dva djelatnika izraelskog veleposlanstva ispred muzeja u Washingtonu u svibnju, tvrdeći da ih je ciljao jer su bili Izraelci, pokazali su sudski dokumenti.  Optužnica od devet točaka tereti Eliasa Rodrigueza za počinjenje zločina iz mržnje, koji je rezultirao smrću, motiviranog "stvarnim i percipiranim nacionalnim podrijetlom bilo koje osobe".

Rodriguez se također suočava s optužbama za ubojstvo prvog stupnja i ubojstvo stranog dužnosnika.

On je optužen za smrtonosno pucanje na 30-godišnjeg Yarona Lischinskyja i 26-godišnju Sarah Lynn Milgrim, mladi par koji se trebao zaručiti.

UŽAS U WASHINGTONU VIDEO Ubijeno dvoje djelatnika izraelske ambasade. Policija: 'Priveli smo osumnjičenog...'
VIDEO Ubijeno dvoje djelatnika izraelske ambasade. Policija: 'Priveli smo osumnjičenog...'

Lischinsky i Milgrim odlazili su s događaja 21. svibnja za mlade diplomate u Židovskom muzeju Capital, koji je organizirao Američki židovski odbor, zagovaračka skupina koja se bori protiv antisemitizma i podržava Izrael.

Prijatelji i članovi skupina kojima su pripadali rekli su da je par bio posvećen izgradnji mostova između Arapa i Židova u nadi da će se zaustaviti krvoproliće na Bliskom istoku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Fotografija iz Oluje koja je cijeli svijet obišla: 'Godinama sam se pitao tko je dječak s te fotke'
NIKAD ZABORAVLJENO

Fotografija iz Oluje koja je cijeli svijet obišla: 'Godinama sam se pitao tko je dječak s te fotke'

Čekao sam susret s mladićem kojeg sam snimio u jednome mračnom razdoblju, u ratu, i kojeg nisam vidio 27 godina, kaže Belošević.
Znanstvenik s Harvarda tvrdi da je komet ATLAS svemirski brod. Evo što kažu naši stručnjaci
Tu-du-du, nema nam pomoći!

Znanstvenik s Harvarda tvrdi da je komet ATLAS svemirski brod. Evo što kažu naši stručnjaci

VIDEO Objekt se kreće značajno brže od drugih sličnih objekata i ima neobičnu putanju, stoga je moguće da ipak nije riječ o običnom kometu
Iskustva ogorčenih mladića koji su radili na koncertu u Zagrebu: Nekim konobarima nisu platili
Gazda Rajiču, di je zapelo?

Iskustva ogorčenih mladića koji su radili na koncertu u Zagrebu: Nekim konobarima nisu platili

‘Našamarao me neki ćelavac dok me optuživao da sam uzeo bakšiš’, pričaju i mladići koji su radili Thompsona u Sinju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025