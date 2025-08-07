SAD: Optužnica za zločin iz mržnje protiv osumnjičenog za ubojstvo dvoje Izraelaca

SAD je u srijedu podigao saveznu optužnicu za zločin iz mržnje protiv osumnjičenika optuženog da je pucao i ubio dva djelatnika izraelskog veleposlanstva ispred muzeja u Washingtonu u svibnju, tvrdeći da ih je ciljao jer su bili Izraelci, pokazali su sudski dokumenti. Optužnica od devet točaka tereti Eliasa Rodrigueza za počinjenje zločina iz mržnje, koji je rezultirao smrću, motiviranog "stvarnim i percipiranim nacionalnim podrijetlom bilo koje osobe".

Rodriguez se također suočava s optužbama za ubojstvo prvog stupnja i ubojstvo stranog dužnosnika.

On je optužen za smrtonosno pucanje na 30-godišnjeg Yarona Lischinskyja i 26-godišnju Sarah Lynn Milgrim, mladi par koji se trebao zaručiti.

Lischinsky i Milgrim odlazili su s događaja 21. svibnja za mlade diplomate u Židovskom muzeju Capital, koji je organizirao Američki židovski odbor, zagovaračka skupina koja se bori protiv antisemitizma i podržava Izrael.

Prijatelji i članovi skupina kojima su pripadali rekli su da je par bio posvećen izgradnji mostova između Arapa i Židova u nadi da će se zaustaviti krvoproliće na Bliskom istoku.