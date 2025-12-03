SAD pauzira imigracijske zahtjeve iz 19 neeuropskih zemalja: 'Ne želim ih u državi'

Američki predsjednik Donald Trump u utorak je iznio niz iznimno oštrih komentara o Somaliji i somalijskim migrantima, dok je njegova administracija objavila da pauzira sve imigracijske zahtjeve iz 19 neeuropskih zemalja, pozivajući se na nacionalnu i javnu sigurnost.

Trump je na sastanku administracije govorio o slučaju u saveznoj državi Minnesoti, gdje je, prema lokalnom pravosuđu, više od milijardu dolara isplaćeno nepostojećim socijalnim službama putem lažnih računa povezanih sa somalijskim Amerikancima. „Ne želim ih u našoj zemlji“, rekao je, dodavši da je Somalija zemlja u kojoj „nemaju ništa, samo se međusobno ubijaju“.

Istoga dana Trumpova administracija priopćila je da pauzira sve zahtjeve za imigraciju, uključujući obradu zelenih karata i zahtjeva za državljanstvo, podnesene iz 19 neeuropskih zemalja koje su već u lipnju bile pod djelomičnim ograničenjima. Popis obuhvaća Afganistan, Burmu, Čad, Kongo, Eritreju, Haiti, Iran, Libiju, Somaliju, Sudan, Jemen, Venezuelu i druge.

U službenom memorandumu navodi se nedavni napad na pripadnike Nacionalne garde u Washingtonu, u kojem je jedan gardist ubijen, a drugi teško ranjen. Kao osumnjičenik je uhićen Afganistanac. Memorandum predviđa „temeljit ponovni pregled“ svih zahtjeva, uključujući moguće intervjue ili ponovne intervjue kandidata.

Od povratka u Bijelu kuću u siječnju Trump je dao prioritet strožoj provedbi imigracijskih propisa, šaljući savezne agente u veće gradove i pojačavajući deportacije. Prošlog je tjedna najavio da želi „trajno obustaviti imigraciju iz svih zemalja trećeg svijeta“.

Somalija prema UN-u ima oko 70 posto stanovništva koje živi u siromaštvu te je od 1990-ih pogođena dugotrajnim građanskim sukobima i raspadom državnih institucija.