SAD planira otvoriti dvije nove vojne baze na Grenlandu

SAD planira ponovno otvoriti dvije bivše vojne baze iz doba Hladnog rata na jugu Grenlanda i uspostaviti vojnu prisutnost na istočnoj obali, a sporazum bi u utorak tijekom Opće skupštine Ujedinjenih naroda trebali potpisati Washington, Kopenhagen i Nuuk, doznaje Reuters od triju izvora.

Vojne baze trebale bi biti smještene u Narsarsuaqu, mjestu s nekoliko desetaka stanovnika, gdje je američka vojna baza Bluie West One zatvorena 1950-ih, te u Mestersvigu, bazu koju trenutačno koristi Siriusova ophodnja sa psećim zapregama, postrojba danskih specijalnih snaga, rekla su Reutersu dva izvora upoznata s dogovorom.

Tekst sporazuma nije javno objavljen, a tri osobe upoznate s dogovorom, koje su govorile pod uvjetom anonimnosti, kazale su Reuters da njegovi detalji nisu konačni dok dokument ne bude potpisan.

Danska navodi da bi se sporazumom sigurnost Arktika stavila pod okvir NATO-a, umjesto da se njome isključivo bave Sjedinjene Države i Danska.

Sporazum dolazi nakon višemjesečnog pritiska američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je više puta zagovarao američku kontrolu nad Grenlandom. Trump u pojedinim trenucima nije isključivao ni uporabu vojne ili gospodarske sile za preuzimanje kontrole nad tim danskim teritorijem s visokim stupnjem autonomije, podsjeća Reuters.

Njegove prijetnje, koje su dosegnule vrhunac u siječnju, izazvale su diplomatsku krizu unutar NATO-a te potaknule Dansku i Grenland na pregovore s Washingtonom kako bi smanjili pritisak, navodi Reuters.

Vlade Danske i Grenlanda te Bijela kuća nisu odmah odgovorile na Reutersov zahtjev za komentar.

Sjedinjene Države tijekom Hladnog rata imale su 17 vojnih objekata na Grenlandu i više od 10.000 pripadnika osoblja. Danas je ondje ostala američka svemirska baza Pituffik, u kojoj je stacionirano oko 150 pripadnika američke vojske.