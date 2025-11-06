SAD predstavio partnerima u UN-u nacrt rezolucije o Trumpovom planu za Gazu

To se odnosi i na raspoređivanje međunarodnih stabilizacijskih snaga, priopćila je američka misija pri UN-u. Američki veleposlanik u UN-u Mike Waltz okupio je u srijedu deset članica Vijeća sigurnosti UN-a i nekoliko regionalnih partnera - Egipat, Katar, Ujedinjene Arapske Emirate, Saudijsku Arabiju i Tursku, priopćio je glasnogovornik misije, napominjući da je time pokazana "regionalna podrška" tekstu.

Nije još određen datum glasanja o rezoluciji, ali nacrtom se "pozdravlja mirovno vijeće" kojim će predsjedavati Trump za nadziranje prijelazne vlade u Gazi te se "ovlašćuju međunarodne stabilizacijske snage navedene u mirovnom planu predsjednika Trumpa od 20 točaka", dodao je glasnogovornik.

Nekoliko zemalja već je izrazilo spremnost za sudjelovanje u ovim stabilizacijskim snagama (ISF), uključujući Indoneziju, ali inzistiraju na mandatu Vijeća sigurnosti UN-a za raspoređivanje vojnika na palestinskom teritoriju, prema diplomatskim izvorima.

"Zahvaljujući hrabrom vodstvu predsjednika Trumpa, Sjedinjene Države će ponovno postići rezultate u UN-u, a ne beskrajne rasprave", poručio je glasnogovornik američke misije.

Američki državni tajnik Marco Rubio rekao je krajem listopada u Izraelu da je optimističan u pogledu skorog raspoređivanja međunarodnih snaga u Gazi te naznačio da bi Sjedinjene Države mogle tražiti mandat UN-a.

Stabilizacijske snage predviđene su sporazumom koji je doveo do krhkog primirja 10. listopada između Izraela i palestinskog Hamasa, nakon dvije godine razornog rata izazvanog Hamasovim napadom na Izrael 7. listopada 2023.

Prema uvjetima ovog sporazuma, snage će činiti koalicija sastavljena uglavnom od arapskih i muslimanskih zemalja, a bit će raspoređena u Gazi kako bi nadzirala sigurnost dok traje povlačenje izraelske vojske.

Šefovi diplomacija Jordana i Njemačke rekli su prošlog tjedna da međunarodne snage trebaju imati mandat UN-a. "Kako bi ove stabilizacijske snage učinkovito obavljale svoju misiju, svi se slažemo da one moraju imati mandat Vijeća sigurnosti", rekao je jordanski ministar vanjskih poslova Ajman Safadi na zajedničkoj konferenciji za medije s njemačkim kolegom Johannom Wadephulom u Manami, glavnom gradu Bahreina.

Wadephul je također podržao ideju o mandatu UN-a za ove međunarodne snage, koji mora biti utemeljen na "jasnoj pravnoj osnovi u međunarodnom pravu". "To je vrlo važno za zemlje koje žele poslati svoje vojnike u Gazu i za Palestince. Njemačka također želi jasan mandat za ovu misiju", rekao je njemački ministar vanjskih poslova.