Obavijesti

News

Komentari 0
MISIJA

SAD predstavio partnerima u UN-u nacrt rezolucije o Trumpovom planu za Gazu

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
SAD predstavio partnerima u UN-u nacrt rezolucije o Trumpovom planu za Gazu
Foto: NIR ELIAS/REUTERS

Sjedinjene Američke Države predstavile su u srijedu partnerskim zemljama u Vijeću sigurnosti UN-a nacrt rezolucije kojom se želi dati podrška mirovnom planu Donalda Trumpa za Gazu

To se odnosi i na raspoređivanje međunarodnih stabilizacijskih snaga, priopćila je američka misija pri UN-u. Američki veleposlanik u UN-u Mike Waltz okupio je u srijedu deset članica Vijeća sigurnosti UN-a i nekoliko regionalnih partnera - Egipat, Katar, Ujedinjene Arapske Emirate, Saudijsku Arabiju i Tursku, priopćio je glasnogovornik misije, napominjući da je time pokazana "regionalna podrška" tekstu.

Nije još određen datum glasanja o rezoluciji, ali nacrtom se "pozdravlja mirovno vijeće" kojim će predsjedavati Trump za nadziranje prijelazne vlade u Gazi te se "ovlašćuju međunarodne stabilizacijske snage navedene u mirovnom planu predsjednika Trumpa od 20 točaka", dodao je glasnogovornik.

Nekoliko zemalja već je izrazilo spremnost za sudjelovanje u ovim stabilizacijskim snagama (ISF), uključujući Indoneziju, ali inzistiraju na mandatu Vijeća sigurnosti UN-a za raspoređivanje vojnika na palestinskom teritoriju, prema diplomatskim izvorima. 

"Zahvaljujući hrabrom vodstvu predsjednika Trumpa, Sjedinjene Države će ponovno postići rezultate u UN-u, a ne beskrajne rasprave", poručio je glasnogovornik američke misije. 

LJUDSKA PRAVA Amerikanci vode istragu o ratnim zločinima u Gazi. Upitna je vojna pomoć Izraelu?
Amerikanci vode istragu o ratnim zločinima u Gazi. Upitna je vojna pomoć Izraelu?

Američki državni tajnik Marco Rubio rekao je krajem listopada u Izraelu da je optimističan u pogledu skorog raspoređivanja međunarodnih snaga u Gazi te naznačio da bi Sjedinjene Države mogle tražiti mandat UN-a.

Stabilizacijske snage predviđene su sporazumom koji je doveo do krhkog primirja 10. listopada između Izraela i palestinskog Hamasa, nakon dvije godine razornog rata izazvanog Hamasovim napadom na Izrael 7. listopada 2023.

Prema uvjetima ovog sporazuma, snage će činiti koalicija sastavljena uglavnom od arapskih i muslimanskih zemalja, a bit će raspoređena u Gazi kako bi nadzirala sigurnost dok traje povlačenje izraelske vojske.

Šefovi diplomacija Jordana i Njemačke rekli su prošlog tjedna da međunarodne snage trebaju imati mandat UN-a. "Kako bi ove stabilizacijske snage učinkovito obavljale svoju misiju, svi se slažemo da one moraju imati mandat Vijeća sigurnosti", rekao je jordanski ministar vanjskih poslova Ajman Safadi na zajedničkoj konferenciji za medije s njemačkim kolegom Johannom Wadephulom u Manami, glavnom gradu Bahreina.

JORDAN I NJEMAČKA: Međunarodne mirovne snage za Gazu trebaju imati mandat UN-a
Međunarodne mirovne snage za Gazu trebaju imati mandat UN-a

Wadephul je također podržao ideju o mandatu UN-a za ove međunarodne snage, koji mora biti utemeljen na "jasnoj pravnoj osnovi u međunarodnom pravu". "To je vrlo važno za zemlje koje žele poslati svoje vojnike u Gazu i za Palestince. Njemačka također želi jasan mandat za ovu misiju", rekao je njemački ministar vanjskih poslova.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Nicolierova majka uoči pogreba: Ne želim zastave HOS-a, BBB-a, Torcide, Tigrova. Ovo je sprovod
SPROVOD U ČETVRTAK

Nicolierova majka uoči pogreba: Ne želim zastave HOS-a, BBB-a, Torcide, Tigrova. Ovo je sprovod

Obitelj je posebno naglasila da ne želi navijačke zastave, bengalske baklje ni obilježja udruga ili navijačkih skupina poput BBB-a, Torcide, Armade, Tigrova, HOS-a, Paukova ili Gromova
Sa službenog YouTubea Sabora uklonjena snimka skandaloznog okruglog stola o Jasenovcu...
GOVORILI DA JE TO BIO RADNI LOGOR...

Sa službenog YouTubea Sabora uklonjena snimka skandaloznog okruglog stola o Jasenovcu...

Okrugli stol pod nazivom "Znanstveni pristup istraživanju žrtava Jasenovca" održan je 28. listopada, održavanje ovog događaja u Saboru odmah je izazvalo brojne kritike...
Huligani su tjerali i čovjeka koji je 1991. branio Vukovar: 'Branio sam svoju domovinu Hrvatsku'
ZNAČI LI IM TO IŠTA?

Huligani su tjerali i čovjeka koji je 1991. branio Vukovar: 'Branio sam svoju domovinu Hrvatsku'

Marko Veselinović iz splitske Prosvjete je 1991. kao policajac branio Vukovar. Smireno je razgovarao sa crnokošuljašima koji su upali na priredbu, nije ih se bojao. Želio je zaštititi djecu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025