'SAD prijeti ukidanjem vojnih isporuka Ukrajini zbog napada na ruske rafinerije'

Sjedinjene Države prijete obustavom sustava nabave koji Ukrajinu opskrbljuje oružjem kako bi izvršile pritisak na Kijev da zaustavi udare na rusku energetsku infrastrukturu, izvijestio je u nedjelju Financial Times, pozivajući se na europske dužnosnike.

Europski dužnosnici tvrde da SAD lobira kod europskih prijestolnica i Kijeva kako bi pokušao zaustaviti napade na ruske rafinerije nafte, stoji u izvješću.

Reuters nije mogao potvrditi navode, a Bijela kuća nije odgovorila na zahtjev za komentarom.

Navodi se da SAD prijeti prekidom razmjene obavještajnih podataka i obustavom mehanizma PURL (Popis prioritetnih potreba za Ukrajinu) za nabavu američkog oružja za Ukrajinu.

Izvješće dolazi nakon što je američki predsjednik Donald Trump u nedjelju iznenada objavio vijest o energetskom primirju između Rusije i Ukrajine. Trump tvrdi da ono "stupa na snagu odmah", dok ukrajinski čelnik Volodimir Zelenskij kaže da još uvijek čeka detalje tog dogovora.

"Energetsko primirje između Rusije i Ukrajine odmah stupa na snagu. Obje su strane pristale. Nemojte ga kršiti", napisao je Trump na svojoj platformi Truth Social.