Obavijesti

News

Komentari 0
PIŠE FINANCIAL TIMES

'SAD prijeti ukidanjem vojnih isporuka Ukrajini zbog napada na ruske rafinerije'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
'SAD prijeti ukidanjem vojnih isporuka Ukrajini zbog napada na ruske rafinerije'
Foto: Jeenah Moon
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Sjedinjene Države prijete obustavom sustava nabave koji Ukrajinu opskrbljuje oružjem kako bi izvršile pritisak na Kijev da zaustavi udare na rusku energetsku infrastrukturu, izvijestio je u nedjelju Financial Times

Sjedinjene Države prijete obustavom sustava nabave koji Ukrajinu opskrbljuje oružjem kako bi izvršile pritisak na Kijev da zaustavi udare na rusku energetsku infrastrukturu, izvijestio je u nedjelju Financial Times, pozivajući se na europske dužnosnike.

Europski dužnosnici tvrde da SAD lobira kod europskih prijestolnica i Kijeva kako bi pokušao zaustaviti napade na ruske rafinerije nafte, stoji u izvješću.

Reuters nije mogao potvrditi navode, a Bijela kuća nije odgovorila na zahtjev za komentarom.

Navodi se da SAD prijeti prekidom razmjene obavještajnih podataka i obustavom mehanizma PURL (Popis prioritetnih potreba za Ukrajinu) za nabavu američkog oružja za Ukrajinu.

Izvješće dolazi nakon što je američki predsjednik Donald Trump u nedjelju iznenada objavio vijest o energetskom primirju između Rusije i Ukrajine. Trump tvrdi da ono "stupa na snagu odmah", dok ukrajinski čelnik Volodimir Zelenskij kaže da još uvijek čeka detalje tog dogovora.

"Energetsko primirje između Rusije i Ukrajine odmah stupa na snagu. Obje su strane pristale. Nemojte ga kršiti", napisao je Trump na svojoj platformi Truth Social.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
HOROR U RIJADU! Dvanaest mrtvih i više od 300 ranjenih u napadu hutista na zračnu luku
RAKETNI NAPAD

HOROR U RIJADU! Dvanaest mrtvih i više od 300 ranjenih u napadu hutista na zračnu luku

Dvanaest osoba je ubijeno, a više od 300 ranjeno u subotnjem raketnom napadu na međunarodnu zračnu luku u Rijadu, za koji su odgovornost preuzeli hutisti
Kako su Šincek i Dodićka htjeli 'izraditi' Petra Pripuza: 'Složit ću ga ja, sad ga navučemo...'
PRLJAVA OTPADNA IGRA

Kako su Šincek i Dodićka htjeli 'izraditi' Petra Pripuza: 'Složit ću ga ja, sad ga navučemo...'

Mogao je biti milijarder, umjesto toga, nad glavom mu 'visi' desetak godina zatvora. I to nije sve, iz pohlepe su išli prevariti i poduzetnika Petra Pripuza jer im nije bilo dovoljno koliko plaća po toni otpada
Berlinu jako idu na živce pritisci Zagreba na Crnu Goru. Bruxelles ih već drži kao svoju 28. članicu
ŽIVCIRAMO IH!

Berlinu jako idu na živce pritisci Zagreba na Crnu Goru. Bruxelles ih već drži kao svoju 28. članicu

Novi Express donosi analizu o manevru u kojem je Grlić, nominalni šef hrvatske diplomacije, svojim izjavama o dugu Podgorice prema Hrvatskoj u iznosu od 2.7 milijardi dolara naljutio vrlo, vrlo jake igrače...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026