SAD proglasio tri ogranka Muslimanskog bratstva globalnim teroristima

SAD proglasio tri ogranka Muslimanskog bratstva globalnim teroristima
Ovaj potez, koji je Washington službeno pokrenuo prošlog studenog, donijet će sankcije jednom od najstarijih i najutjecajnijih islamističkih pokreta u arapskom svijetu

Sjedinjene Države proglasile su u utorak egipatske, libanonske i jordanske ogranke Muslimanskog bratstva globalnim teroristima, navodeći kao razlog, između ostalog, njihovu podršku palestinskoj militantnoj skupini Hamas.

Ovaj potez, koji je Washington službeno pokrenuo prošlog studenog, donijet će sankcije jednom od najstarijih i najutjecajnijih islamističkih pokreta u arapskom svijetu.

Ministarstvo financija priopćilo je da ta tri ogranka označava kao posebno označene globalne teroriste. Optužuje ih za podržavanje ili poticanje nasilnih napada na Izrael i američke partnere.

"Ogranci Muslimanskog bratstva tvrde da su legitimne građanske organizacije, a iza kulisa eksplicitno i s entuzijazmom podržavaju terorističke skupine poput Hamasa", navelo je Ministarstvo financija u priopćenju.

Egipatsko ministarstvo vanjskih poslova pozdravilo je odluku, opisujući je kao "ključan korak koji odražava ozbiljnost skupine i njezine ekstremističke ideologije, kao i to što ona predstavlja izravnu prijetnju regionalnoj i međunarodnoj sigurnosti i stabilnosti".

Muslimansko bratstvo pobijedilo je na prvim slobodnim predsjedničkim izborima u Egiptu 2012., no vojska ga je svrgnula godinu dana kasnije nakon masovnih prosvjeda protiv njihove vlasti i od tada se suočava sa žestokim progonom vlasti.

