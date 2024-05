SAD šalje Ukrajini paket vojne pomoći od 2 milijarde dolara! 'Situacija je ekstremno teška...'

Manje jedinice ruskog pješaštva ušle su u Vovčansk i pokušavaju napredovati na sjeveru grada. Naš zadatak je uništiti neprijatelja i zaustaviti ih u okupljanju više snage u gradu, poručuju danas iz ukrajinskog ministarstva obrane. piše Kyiv Independent.

POGLEDAJTE VIDEO: Situacija u Vovčansku je 'ekstremno teška'

Šef lokalne policije: Rusija je zauzela položaje u Vovčansku

Vovčansk je prije rata brojao gotovo 20.000 ljudi, a danas je grad duhova. Tisuće su evakuirane iz okolice i samog grada, u kojem je ostalo možda par stotina ljudi...

Evakuacija iz Vovčanska | Foto: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS

- Koristimo dronove i topništvo kako bi uništili okupatora, ali da, dio njih je ušao u grad - poručuju iz ukrajinskog ministarstva obrane.

Fighters with the Russian forces stand next to an armoured vehicle in Vovchansk, Kharkiv Oblast | Foto: RUSSIAN VOLUNTEER CORPS/REUTERS

Zbog teške situacije na fronti ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski otkazao je sva putovanja u inozemstvo do daljnjega. Ukrajinski vojnici sa sjevera fronte kažu kako je situacija 'kritična'.

- Rusi su spremniji nego prije. Ako nas naciljaju, ovo će postati masovna grobnica. Ovaj dio granice je trebao biti bolje osiguran, vidjeli smo ih kako dolaze, nisu naišli na nikakve prepreke - kazao je jedan ukrajinski zapovjednik jučer za Sky News.

'Rusi zauzimaju položaje'

Vovčansk je pretrpio brojne udare, gotovo da nema zgrade u gradu koja nije oštećena.

- Situacija u gradu Vovčansku je ekstremno teška. Rusi zauzimaju položaje - priznaju iz ukrajinske vojske i policije.

Ruski mediji danas prenose objavu svojeg ministarstva obrane koje tvrde kako su zauzeli još dva sela u regiji Harkiv...

- Sve od oružja što SAD pošalje u Ukrajinu bit će uništeno - zaprijetila je danas Putinova lutkica Marija Zaharova.

Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova poznata je po svojim prijetnjama, koje su u zadnje vrijeme sve češće...

Nova pomoć iz SAD-a

Američki državni tajnik Antony Blinken danas je u Kijevu kazao kako će SAD pružiti dodatnih dvije milijarde dolara vojne pomoći Ukrajini, javlja BBC.

- Požurujemo isporuku vozila, raketa, sustava zračne obrane na prve linije. Tko god se misli kladiti protiv Ukrajine, nemojte to raditi. Bila bi to velika greška. Siguran sam kako ćemo zajedno se izvući iz ove teške situacije - kazao je Blinken.