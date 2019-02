SAD se povlači iz nuklearnog sporazuma s Rusima, što sad?

Američki državni tajnik Mike Pompeo u petak je potvrdio najave o povlačenju SAD-a iz nuklearnog sporazuma s Rusijom (INF), odnosno potvrdio da će Sjedinjene Države suspendirati sporazum.

Riječ je o sporazumu koji je predstavljao okosnicu mira i stabilnosti nakon završetka Hladnog rata.

- Rusija je godinama kršila uvjete Sporazuma o nuklearnom naoružanju bez kajanja. Njihovo ponašanje stavlja milijune Europljana i Amerikanaca u veliku opasnost - obrazložio je Pompeo ovaj potez. Dodao je i kako je 'dužnost Sjedinjenih Država odgovoriti na adekvatan način' i naglasio da je Rusija imala dovoljno vremena da uskladi sve s propisima oko nuklearnog naoružanja, piše CNN.

Suspenzija Sporazuma stupa na snagu u subotu, a vijest je izazvala ozbiljnu zabrinutost jer mnogi ovu odluku tumače kao novu utrku u naoružanju SAD-a i Rusije, a Europa u svemu tome ostaje po strani.

Naime, iako su Rusija i SAD potpisnice sporazuma, sva događanja oko tog sporazuma znatno utječe na sigurnost u Europi.

Tzv. INF sporazum (Intermediate-range Nuclear Forces Treaty) pokriva krstareće rakete srednjeg dometa s nuklearnim naoružanjem koje mogu letjeti gotovo 500 do 5000 kilometara, što ih čini prijetnjom Europi.

Putin won't be happy. Too bad, so sad.



