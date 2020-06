SAD: Srušili starca, razbili mu glavu, a sad kažu da nisu krivi

Žrtvu napada Martina Gugino (75) opisali su kao dugogodišnjeg mirovnog aktivista. On se trenutno nalazi u bolnici zbog ozljeda koje su mu nanesene u napadu dvojice policajaca

<p>Dvojica policajaca iz Buffala, New York koji su snimljeni kako guraju 75-godišnjaka na tlo, izjavili su na sudu da nisu krivi za napad drugog stupnja zbog kojeg je i pokrenuta istraga protiv njih, piše New York Post.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: </p><p>U subotu ujutro, suspendirani<strong> Robert McCabe </strong>i <strong>Aaron Torgalski</strong>, obavili su video poziv nakon kojeg su pušteni bez jamčevine. </p><p>Povici i pljesak od strane njihovih kolega čuli su se odmah nakon što su napustili sudnicu.</p><p>Policajci, članovi postaje za hitne službe, dužni su vratiti se na sud 20. lipnja.</p><p>Žrtvu napada Martina Gugino (75) opisali su kao dugogodišnjeg mirovnog aktivista. On se trenutno nalazi u bolnici zbog ozljeda koje su mu nanesene u napadu.</p><p>Naime, videozapis koji je snimio novinar lokalne radio postaje WBFO i objavio na svojoj web stranici i Twitteru pokazuje kako Martin prilazi policajcima. Jedan od njih ga gura palicom, a drugi rukom. On pada na pod te mu zbog udarca počinje curiti kriv iz glave. </p><p>Većina policajaca nakon njegovog pada odlazi.</p><p>Ozlijeđenom su pomogla dvojica liječnika, a policija je prije objave videozapisa na društvenim mrežama, rekla kako se Martin poskliznuo i pao. </p><p>Nakon što je video pogledao šef policije u Buffalu,<strong> Byron Lockwood</strong>, naredio je istragu i suspendirao policajce.</p><p>75-godišnja žrtva je u stabilnom, ali ozbiljnom stanju u bolnici u Buffalu.</p><p>Čak 57 policajaca interventne policije podnijelo je ostavku u znak solidarnosti s dvojicom suspendiranih kolega. </p><p>Specijalna postrojba osnovana je 2016. i predodređena za masovne prosvjede ili nerede. Policajci koji su dali ostavku i dalje su zaposleni, samo što više nisu dio interventne policije.</p>