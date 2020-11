SAD su primjer kako populizam lako može pogaziti demokraciju

<p>SAD će teško izbjeći sukobe na ulicama i pitanje je samo koliko će oni trajati, koliko će biti intenzivni i hoće li uspjeti iz temelja urušiti institucije ili će 270 godina demokratske tradicije ipak prevladati.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Prosvjedi u Americi</strong></p><p>Zemlja koja je godinama bila primjer naprednog i stabilnog, uspjela je doći u stanje potpune podijeljenosti i srlja u nasilje i nerede. A to može zahvaliti <strong>Donaldu Trumpu</strong>. I dokaz je koliko je populizam opasan kad se godinama zalijeva. Počne kao borba za nacionalne interese, isticanje ponosa, pa polako prelazi u to da samo jedan čovjek to može osigurati, da bi zatim evoluirala u to da su svi koji se suprotstavljaju tom čovjeku neprijatelji zemlje. A neprijatelji se služe prevarom, tehnologijom i imaju pomoć prodanih medija. Zato borba s njima treba biti žestoka kako bi se spasila zemlja.</p><p>Upravo to se događa u SAD-u, gdje Trump očito ne planira priznati izbore. Kad je on vodio, sve je bilo regularno, kad vodstvo gubi, onda je to prevara. A zemlju treba zaštititi od onih koji je na prevaru žele oteti. Sljedeći korak je oružje. Naoružavaju se u Americi svi. Svatko ima svoj strah s obje strane. Dovoljan je jedan metak da pokrene spiralu nasilja. Kako se to moglo dogoditi Americi? Pa isto kako se dogodilo i Njemačkoj prije 80 godina. Isto kako se počelo kotrljati i u Hrvatskoj tijekom <strong>Tomislava Karamarka</strong>, da bi se raširilo u nove pravce. U političkoj borbi populizam koji negira činjenice postaje glavni narativ.</p><p>Sve se radi u ime naroda, svi koji se suprotstavljaju su prodani i izdajnici, medije se optužuje za pristranost ako imaju kritički ton, postoje neprijatelji od kojih treba zaštititi zemlju i narod koji ugnjetavaju, otvaraju se svi kanali propagande, istina je samo ono što oni kažu, ostalo je laž... I ništa se ne događa preko noći. Nego raste polako, kroz godine. Raste na podjeli i nezadovoljstvu koje tako zdušno hrane kako bi se mogli prikazati kao jedini spasitelji.</p><p>Razum, pravo i čuvanje institucija su jedina brana. A kad strah nadvlada razum, vrata populizmu su širom otvorena.</p>