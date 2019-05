Sad su se sjetili! Nakon smrti curice stavljaju ležeće policajce

U Blatu u Novom Zagrebu, dan nakon što je poginula curica na koju je na zebri naletio 33-godišnjak u BMW-u, počeli su postavljati ležeće policajce.

Nažalost, nadležni su se kasno sjetili.

- Uzeo mi je dijete, uzeo mi je život cijeli. Neće to proći tako lako. Došli smo do zebre i stali. Jedan je dojurio, rekao sam: 'Čekajte, cure, vidite kako ovaj juri'. I stali smo. Tamo je dosta nepregledno jer je zavoj. Slušam po zvuku i ne čujem nikoga i velim možemo. Moja kći je krenula i ovaj je dojurio. Koja je to brzina bila... Vidite da nema tragova kočenja, nema ničega - pričao je shrvani otac za HRT.

Zar je dijete moralo stradati da bi se nešto poduzelo, pitaju se mještani Blata u Novom Zagrebu. Najavili su prosvjed na križanju s Kupinečkom ulicom i tvrde da tamo voze i preko 100 kilometara na sat.

- Svi iz Blata na noge! Svatko neka zaustavi promet kod svog pješačkog prijelaza sve dok ne stave ležeće policajce. Voze kao manijaci! Ova cesta postala je kao pista - napisala je žena koja stanuje u Blatu.

Ležeći policajci bili su postavljeni na Karlovačkoj cesti i ranije, ali su ih, kako tvrde mještani Blata, stručnjaci odlučili maknuti.

- Zapalite diplome svi koji ste odlučili maknuti 'ležeće' - napisala je jedna žena u grupi na Facebooku.

