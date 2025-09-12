SAD: 'Teritorij NATO-a ćemo braniti nakon napada dronova u Poljsku. I to svaki centimetar!'

Sjedinjene Države rekle su u petak Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda da će "braniti svaki centimetar NATO teritorija" nakon upada ruskih dronova u Poljsku.

"Sjedinjene Države stoje uz naše NATO saveznike suočene s ovim alarmantnim kršenjima zračnog prostora", rekla je vršiteljica dužnosti američke veleposlanice pri UN-u Dorothy Shea tijelu od 15 članova.

Čini se da su te izjave usmjerene na umirivanje američkih saveznica u NATO-u nakon što je američki predsjednik Donald Trump u četvrtak rekao da je navodni upad ruskih dronova u Poljsku mogao biti pogreška, piše Reuters..

Shea je također primijetila da je Rusija pojačala svoju kampanju bombardiranja Ukrajine otkako se Trump sastao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na Aljasci kao dio svog nastojanja da posreduje u okončanju više od trogodišnjeg rata Moskve u Ukrajini.

"Ove akcije, sada uz dodatak kršenja zračnog prostora američkog saveznika - namjerno ili ne - pokazuju ogromno nepoštovanje prema dobronamjernim naporima SAD-a da se okonča ovaj sukob", rekla je Shea.

Poljska je u srijedu oborila dronove u svom zračnom prostoru uz podršku zrakoplova svojih saveznika u NATO-u, što je prvi put da je članica zapadnog vojnog saveza pucala tijekom ruskog rata u Ukrajini.

"Znamo, i ponavljam, znamo da to nije bila pogreška", rekao je poljski državni tajnik Marcin Bosacki Vijeću. Pokazao je fotografije srušenog drona, pokazujući ruske natpise na dijelovima drona. "Poljska se neće dati zastrašiti."

Slovenski veleposlanik pri UN-u Samuel Žbogar također je pokušao opovrgnuti sugestiju da je upad dronova mogao biti pogreška, rekavši Vijeću da je "teško zamisliti da je toliko dronova nenamjerno preletjelo tako duboko iznad poljskog teritorija".

Rusija je izjavila da su njezine snage napadale Ukrajinu u vrijeme upada dronova i da nije namjeravala pogoditi ciljeve u Poljskoj.

"Nije bilo označenih ciljeva na poljskom teritoriju", rekao je ruski veleposlanik pri UN-u Vasilij Nebenzia Vijeću. "Maksimalni domet dronova korištenih u ovom napadu nije prelazio 700 kilometara, što fizički onemogućuje njihov dolazak do poljskog teritorija."

Rekao je da je Moskva spremna razgovarati s Poljskom "ako je poljska strana doista zainteresirana za smanjenje napetosti, a ne za poticanje napetosti".

SAD se također pridružio zapadnim saveznicima u zajedničkoj izjavi u petak kako bi izrazio zabrinutost zbog ruskog upada dronova i optužio Moskvu za kršenje međunarodnog prava i osnivačke Povelje UN-a.

U izjavi, koju je Bosacki pročitao prije sastanka Vijeća sigurnosti, također se poziva Rusija da zaustavi "svoju agresiju protiv Ukrajine" i odustane od daljnjih provokacija.

Zajedničku izjavu podržale su 43 zemlje.