SAD: Ukida se policijski sat radi smirivanja građanskih nemira

<p>New York ukida policijski sat uveden radi smirivanja građanskih nemira zbog smrti Georgea Floyda, nakon noći uglavnom mirnih prosvjeda, rekao je gradonačelnik u nedjelju.</p><p>- New York City: ukidamo policijski sat, i to stupa na snagu odmah. Jučer i protekle noći vidjeli smo najbolje od svojega grada - napisao je u tvitu gradonačelnik<strong> Bill de Blasio</strong>.</p><p>Policijski sat uveden je širom SAD-a prije otprilike tjedan dana, nakon videosnimke na kojoj se vidi kako nenaoružani crnac umire za vrijeme policijskog privođenja u Minnesoti, što je izazvalo masovne svakodnevne prosvjede.</p><p>Los Angeles i Washington, dva grada u kojima su prošli tjedan prosvjedi postali nasilni, već su ukinuli policijski sat. Većina gradova ih slijedi.</p><p>Policijski sat u New Yorku na snazi je od 20 sati navečer i trebao je potrajati do nedjelje.</p><p>Dok su mnogi prosvjednici prkosili policijskom satu u subotu navečer, lokalni mediji objavili su da je njujorška policija dopustila da se prosvjedi nastave te da nema nasilnih incidenata niti masovnih uhićenja.</p><p>Prijašnje večeri policija je agresivno postupala kako bi provela policijski sat.</p><p>De Blasio je prije nekoliko dana uveo policijski sat u gradu od 8,6 milijuna stanovnika zbog vandalizma, pljačke i podmetanja požara. </p>