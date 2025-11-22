Obavijesti

SAD upozorava zrakoplovne tvrtke na potencijalnu opasnost iznad Venezuele: 'Rizična zona!'

SAD upozorava zrakoplovne tvrtke na potencijalnu opasnost iznad Venezuele: 'Rizična zona!'
FAA upozorava: Let iznad Venezuele postaje opasan! Pojačana vojna aktivnost prijeti sigurnosti zrakoplova

Američka savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) u petak je upozorila glavne zrakoplovne tvrtke na "potencijalno opasnu situaciju" prilikom letenja iznad Venezuele i pozvala ih na oprez.

U obavijesti FAA-e navedeno je "pogoršanje sigurnosne situacije i pojačana vojna aktivnost u ili oko Venezuele" te je navedeno da bi prijetnje mogle predstavljati rizik za zrakoplove na svim visinama.

Do ove objave došlo je u vrijeme masovnog gomilanja vojske u regiji, uključujući najveći nosač zrakoplova američke mornarice, najmanje osam drugih ratnih brodova i zrakoplov F-35.

