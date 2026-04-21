PRIJETNJE NE PRESTAJU

SAD uvjeren u nove pregovore s Iranom: 'Blizu smo dogovora'

Piše HINA,
Foto: Akhtar Soomro

Donald Trump traži sporazum bez nuklearnog oružja, dok Teheran vaga sudjelovanje i upozorava na eskalaciju

Sjedinjene Države uvjerene su da će mirovni pregovori s Iranom u Pakistanu biti nastavljeni, a visoki iranski dužnosnik rekao je kako Teheran razmatra mogućnost da im se pridruži, no da su ostale znatne prepreke i neizvjesnost kako se bliži kraj primirja. Američki predsjednik Donald Trump želi da se postigne sporazum koji bi omogućio sprečavanje daljnjeg rasta cijena nafte i šokove na burzama, ali je inzistirao na tomu da Iran ne može imati sredstva za razvoj nuklearnog oružja. Teheran se nada da će iskoristiti svoju kontrolu nad Hormuškim tjesnacem kako bi postigao sporazum koji će spriječiti ponovni početak rata, ublažiti sankcije, a pritom neće omesti njegov nuklearni program.

Iranski dužnosnik je Reutersu rekao da Teheran "na pozitivan način preispituje" svoje sudjelovanje u pregovorima, unatoč tomu što ih je ranije isključio te je pritom istaknuo da još nije donesena nikakva odluka.

Pakistanski izvor uključen u razgovore rekao je da postoji mogućnost nastavka razgovora u srijedu te da bi mu Trump mogao prisustvovati osobno ili virtualno u slučaju potpisivanja sporazuma.

"Stvari napreduju i razgovori su na dobrom putu za sutra", rekao je u utorak isti izvor koji je želio ostati anoniman.

Cijena nafte pala zbog optimističnog stava prema razgovorima

Cijene nafte su u utorak pale, a dionice su se oporavile u ranom trgovanju u Aziji zbog očekivanja da će se mirovni pregovori između SAD-a i Irana nastaviti ovaj tjedan nakon što su raniji sastanci u Islamabadu propali bez postignutog dogovora. Cijene nafte su u trgovini u ponedjeljak skočile za oko 6 posto zbog sumnja u održavanje pregovora.

Cijena Brent sirove nafte pala je za 54 centa, ili 0,6 posto, na 94,94 dolara po barelu, a američka nafta West Texas Intermediate za svibanj pala je za 1,11 dolara, ili 1,2 posto, na 88,50 dolara.

No napetost je i dalje velika, a iransko ministarstvo vanjskih poslova u utorak je osudilo Sjedinjene Države zbog, kako je kazalo, napada na iranski trgovački brod Touska tijekom vikenda, zahtijevajući trenutačno oslobađanje broda, njegove posade i članova njihovih obitelji.

"Iran će upotrijebiti sve kapacitete za obranu svojih nacionalnih interesa i sigurnosti da bi zaštitio prava i dostojanstvo svojih građana... Sjedinjene Države snosit će punu odgovornost za svaku daljnju eskalaciju u regiji", poručili su, prenose iranski državni mediji.

Pomorski sigurnosni izvori u ponedjeljak su rekli da je brod vjerojatno posjedovao ono što Washington smatra robom dvojne namjene koju bi vojska mogla upotrijebiti. Američko središnje zapovjedništvo priopćilo je da posada Touske nije postupila u skladu s opetovanim upozorenjima tijekom šest sati te da je brod prekršio američku blokadu.

Kina, glavni kupac iranske sirove nafte, izrazila je zabrinutost zbog "prisilnog presretanja". Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči u ponedjeljak je rekao da je američko kršenje primirja glavna prepreka za diplomatski proces, dok je glavni pregovarač Mohamad Baker Kalibaf optužio Trumpa da pojačava pritisak iranskih luka kroz blokadu.

Rekao je i da je Trump nastojao "pregovarački stol pretvoriti u stol predaje" te je dodao da Iran odbacuje pregovore pod takvim prijetnjama.

'Pregovarat će', rekao je Trump

Tisuće ljudi ubijene su u američko-izraelskim napadima na Iran i u izraelskoj invaziji na Libanon koja se provodi paralelno od početka rata 28. veljače. Rat je izazvao povijesni šok za globalnu opskrbu energijom i bojazan da bi dugotrajan sukob mogao gurnuti globalno gospodarstvo na rub recesije.

SAD je nastavio s blokadom iranskih luka, dok je Iran blokadu ukinuo, a zatim ubrzo ponovno nametnuo vlastitu blokadu Hormuškog tjesnaca kroz koji obično prolazi otprilike petina svjetske opskrbe naftom i ukapljenim prirodnim plinom. Posrednik Pakistana lobirao je kod Washingtona da se blokada prekine.

Trump je u ponedjeljak na John Fredericks Media Networku rekao da će Iran pregovarati, ali je ponovio kako Washington neće dopustiti Teheranu da razvija nuklearno oružje.

"Pregovarat će oni i nadamo se da će sklopiti pošten dogovor i ponovno izgraditi svoju zemlju, ali neće imati - kada to naprave - neće imati nuklearno oružje", rekao je Trump.

Sjedinjene Države nisu precizirale kada će dvotjedno primirje završiti. Pakistanski izvor uključen u pregovore rekao je da će ono isteći po srednjoeuropskom vremenu u četvrtak u 2 ujutro.

Pakistan se sprema za pregovore

Pakistan se priprema da ponovno bude domaćin pregovora unatoč neizvjesnosti u pogledu toga hoće li se oni održati. Širom Islamabada raspoređeno je gotovo 20.000 pripadnika sigurnosnih snaga.

Američki potpredsjednik JD Vance u utorak putuje u Pakistan na pregovore s Iranom, izvijestio je u ponedjeljak Axios, pozivajući se na američke izvore.

Izvor je ranije rekao Reutersu da je Vance u ponedjeljak bio u Sjedinjenim Državama, demantiravši izvještaje po kojima je već na putu za Pakistan.

Trump je u nedjelju upozorio da će SAD uništiti svaki most i elektranu u Iranu ako ta zemlja odbije njegove uvjete, nastavljajući tako nedavni obrazac sličnih prijetnji.

Iran je objavio da će, napadnu li Sjedinjene Države njegovu civilnu infrastrukturu Iran napasti elektrane i postrojenja za desalinizaciju u susjednim zemljama Perzijskog zaljeva.

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt je u emisiji "Hannity" na Fox Newsu rekla da su Sjedinjene Države blizu dogovora s Iranom.

"Zahvaljujući uspjehu vojne operacije i njegovu (Trumpovu) tvrdokornom pregovaračkom stilu, nadomak smo dogovoru", kazala je Leavitt.

"A ako ne bude tako, predsjednik, kao vrhovni zapovjednik, još uvijek ima niz opcija na raspolaganju koje se ne boji iskoristiti."

