Obavijesti

News

Komentari 0
ESKALACIJA NAPETOSTI

SAD zaplijenio tanker u blizini Venezuele taman prije isteka sudskog naloga

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
SAD zaplijenio tanker u blizini Venezuele taman prije isteka sudskog naloga
Foto: X/screenshot

Američka vlada zaplijenila je tanker M/T Skipper u blizini obale Venezuele u srijedu, neposredno prije isteka naloga koji je potpisao sudac, stoji u dokumentu koji je otpečaćen u petak

Nalog koji je 26. studenoga potpisao američki sudac Zia Faruqui dao je Trumpovoj administraciji rok do 10. prosinca 2025. za zapljenu plovila. To je i prva zapljena venezuelanskog naftnog tereta usred američkih sankcija koje su na snazi ​​od 2019.

Tanker Skipper je napustio glavnu venezuelansku naftnu luku Jose između 4. i 5. prosinca, nakon što je utovario oko 1,8 milijuna barela venezuelanske teške sirove nafte Merey.

Trumpova administracija izjavila je da je M/T Skipper korišten za prijevoz sankcionirane nafte iz Venezuele i Irana.

- Zapljena ovog plovila naglašava naše uspješne napore da vladama Venezuele i Irana nametnemo troškove - izjavio je ravnatelj FBI-a Kash Patel u petak.

Sukob se zaoštrava Bijela kuća: Zaplijenili smo tanker s ilegalnom naftom kod Venezuele, ide u američku luku
Bijela kuća: Zaplijenili smo tanker s ilegalnom naftom kod Venezuele, ide u američku luku

Izvori su za Reuters rekli da se SAD priprema presresti još brodova koji prevoze venezuelansku naftu.

Unatoč otkrivanju naloga, priložena izjava pod prisegom ostala je redigirana. Sudac Faruqui je rekao da će ostali dokumenti u slučaju privremeno ostati zapečaćeni.

REAKCIJA SAD Venezueli zaplijenio tanker. Venezuela tvrdi: 'To je krađa'
SAD Venezueli zaplijenio tanker. Venezuela tvrdi: 'To je krađa'

Ovotjedna zapljena plovila, koju je osudila venezuelanska vlada, bila je najnovija eskalacija rastućih napetosti između Washingtona i Caracasa. Posljednjih mjeseci SAD su izvele nekoliko napada na sumnjive brodove za prijevoz droge u regiji, potez koji su osudili američki zakonodavci i pravni stručnjaci.

SKOČILE CIJENE SAD zaplijenio tanker s naftom kod Venezuele, objavio Trump
SAD zaplijenio tanker s naftom kod Venezuele, objavio Trump

Predsjednik Donald Trump više je puta spomenuo mogućnost američke vojne intervencije u Venezueli dok SAD nastavlja jačati svoje vojne snage u i oko Južnih Kariba.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Mladić (18) izbo nožem policajca u Splitu. Sumnjiče ga za pokušaj teškog ubojstva, u zatvoru je!
BRUTALNI NAPAD

Mladić (18) izbo nožem policajca u Splitu. Sumnjiče ga za pokušaj teškog ubojstva, u zatvoru je!

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu službeno je potvrdilo da je doneseno rješenje o provođenju istrage
VIDEO Požar u pogonu Ciaka u Zaboku lokaliziran: Usred noći stizali SMS-ovi upozorenja
ODJEKIVALE EKSPLOZIJE

VIDEO Požar u pogonu Ciaka u Zaboku lokaliziran: Usred noći stizali SMS-ovi upozorenja

Odmah po izbijanju požara alarmiran je i Nastavni zavod za javno zdravstvo 'Dr. Andrija Štampar', čiji su djelatnici ispitali kvalitetu zraka i ima li opasnosti za lokalno stanovništvo...
EKSKLUZIVNO Osuđeni Čepinac uplatio 20 € u zatvor Mikuliću: 'Prijatelji smo, suosjećam se...'
DAR BIVŠEG ZATVORENIKA

EKSKLUZIVNO Osuđeni Čepinac uplatio 20 € u zatvor Mikuliću: 'Prijatelji smo, suosjećam se...'

Novac na zatvorski račun bivšeg glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića je uplatio dva puta osuđeni Dragan Baković Bambur iz tzv. Čepinske skupine. Za 24sata je objasnio zašto uplata i otkud poznaje Mikulića

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025