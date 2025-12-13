SAD zaplijenio tanker u blizini Venezuele taman prije isteka sudskog naloga

Nalog koji je 26. studenoga potpisao američki sudac Zia Faruqui dao je Trumpovoj administraciji rok do 10. prosinca 2025. za zapljenu plovila. To je i prva zapljena venezuelanskog naftnog tereta usred američkih sankcija koje su na snazi ​​od 2019.

Tanker Skipper je napustio glavnu venezuelansku naftnu luku Jose između 4. i 5. prosinca, nakon što je utovario oko 1,8 milijuna barela venezuelanske teške sirove nafte Merey.

Trumpova administracija izjavila je da je M/T Skipper korišten za prijevoz sankcionirane nafte iz Venezuele i Irana.

- Zapljena ovog plovila naglašava naše uspješne napore da vladama Venezuele i Irana nametnemo troškove - izjavio je ravnatelj FBI-a Kash Patel u petak.

Izvori su za Reuters rekli da se SAD priprema presresti još brodova koji prevoze venezuelansku naftu.

Unatoč otkrivanju naloga, priložena izjava pod prisegom ostala je redigirana. Sudac Faruqui je rekao da će ostali dokumenti u slučaju privremeno ostati zapečaćeni.

Ovotjedna zapljena plovila, koju je osudila venezuelanska vlada, bila je najnovija eskalacija rastućih napetosti između Washingtona i Caracasa. Posljednjih mjeseci SAD su izvele nekoliko napada na sumnjive brodove za prijevoz droge u regiji, potez koji su osudili američki zakonodavci i pravni stručnjaci.

Predsjednik Donald Trump više je puta spomenuo mogućnost američke vojne intervencije u Venezueli dok SAD nastavlja jačati svoje vojne snage u i oko Južnih Kariba.