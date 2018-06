Sada nam prijeti toplinski val: 'Budite oprezni zbog vrućina!'

U Hrvatskoj će u ponedjeljak biti pretežno sunčano, vrlo toplo, ponegdje i vruće. Uz pojačani razvoj oblaka, uglavnom u gorju, moguć je i poneki pljusak, javlja DHMZ. Vjetar uglavnom slab, a na Jadranu i umjeren zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 27 i 31 °C.

No, u utorak nam stiže još toplije vrijeme. Očekuje se pretežno sunčano vrijeme, vrlo toplo i vruće te sparno. DHMZ navodi kako su lokalno mogući pljuskovi i grmljavina, osobito od sredine dana. Vjetar povremeno umjeren jugozapadni, u gorju s jakim udarima, a na Jadranu i jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka na kopnu od 16 do 21, na Jadranu od 20 do 24, a najviša dnevna uglavnom između 29 i 33 °C.

Idemo i iznad 34 stupnja? 'Budite na oprezu'

Kako navodi Neverin.hr, najtoplije će biti u nizinama unutrašnjosti gdje će temperatura porasti do 34°C.

Foto: Neverin.hr

Meteoalarm je za utorak izdao žuto upozorenje za toplinski val u regijama Zagreb, Osijek i Karlovac.

Foto: meteoalarm

- Topla noć te vruć i sparan dan. Maksimalna temperatura bit će od 31 do 33 °C. Budite na oprezu zbog vrućina koje se očekuju. Mogući su zdravstveni rizici među osjetljivom populacijom, ponajprije kod starijih i kod male djece - stoji u upozorenju Meteoalarma.

Nakon vrućina - nevrijeme: Temperatura pada za 7 °C?

Ipak, treba reći kako nam nam već u srijedu stiže osvježenje.

- U srijedu i četvrtak očekuje se vrlo nestabilno vrijeme uz pljuskove s grmljavinom, a lokalno je moguće i izraženije nevrijeme - navodi DHMZ.

Neverin.hr navodi kako će približavanje plitke ciklone sa zapada sredinom tjedna dodatno destabilizirati atmosferu nad Hrvatskom, a zbog visokih temperatura zraka ponovno ćemo imati pojavu izraženijih nevremena.

- Uz više oblaka i povremene pljuskove očekuje se i osvježenje i pad temperature za oko 4 do 7°C , navodi neverin.hr.