'Sada nas je troje': Par našao curu nakon devet godina braka

Nakon osam godina braka, par iz Pennsylvanije odlučio je svoju ljubavnu vezu pojačati s još jednim članom i potražiti djevojku. Sada ih je troje.

Sportski analitičar Mike (40) i učiteljica Kristina (34) upoznali su terapeutkinju Ashley Sweet (31) koja je u to vrijeme bila u otvorenom braku.

Njih troje su si, kako kažu, kliknuli, i sada su službeno svi troje u vezi već 10 mjeseci. No, njihov stil života donio im je određene komplikacije. Neki članovi njihovih obitelji ne odobravaju njihovu nekonvencionalnu vezu, a nisu rijetkost ni prezirni pogledi kada drugima pričaju o svojem odnosu.

- Poliamorija je odnos u kojem si otvoren za više. Više ljubavi, više partnera, više iskustava - tvrdi Ashley.

- Naše društvo vrti se oko monogamije, te ideje da je za tebe postoji samo jedna osoba. No što ako postoji više njih? Trebamo li se ograničavati zbog normi koje nam nameće društvo? - pita se.

- To što imam više partnera omogućava mi da svijet vidim kroz svoje oči, kroz njegove oči, ali i kroz njezine oči. Moje shvaćanje svijeta i onoga što svijet ima za ponuditi je prošireno samim time što sam otvorena prema tome da mogu voljeti i dijeliti život ne samo s jednom osobom - tumači Ashley.

- Naš odnos funkcionira zbog otvorene i iskrene komunikacije, poštovanja i obzira za tuđe misli i osjećaje i spremnost na kompromis koji je u najboljem interesu za sve uključene - dodaje.

