Saharska prašina ponovno stiže nad Hrvatsku: Bit će i do 27°C, a uz jake pljuskove moguća i tuča

Saharski pijesak ponovno stiže u Hrvatsku, a nebo će obojiti u 'žuto'. Meteorolog Bojan Lipovšćak za N1 je najavio kako će do toga doći već u nedjelju poslijepodne, kada se očekuje i novi val pljuskova. Saharski se pijesak očekuje prvo na južnom Jadranu te i u istočnim krajevima.

- Zračna masa koja dolazi nad naše krajeve puna je vlage, a u nedjelju poslijepodne moguć je lokalno jak razvoj grmljavinskih pljuskova - navodi. Dok će subota biti oblačna uz dulja sunčana razdoblja, u nedjelju će proći oslabljena hladna fronta s manjim padom temperature, ali i oborinama.

- Uz grmljavinu, pljuskove i udare vjetra moguća je i pojava tuče. Zbog saharskog pijeska u višim slojevima atmosfere nebo će biti mutno žučkaste boje. Do sredine idućeg tjedna promjenljivo red kiše red sunca temperatura zraka u okviru prosjeka za kraj svibnja - najavljuje Lipovšćak.

Zadnjih dana u Hrvatskoj izmjenjuju se sunčana i kišna razdoblja. Promjenjivo vrijeme očekuje se i u idućim danima. U subotu će tako biti pretežno sunčano, danju toplo pa i vrlo toplo. Poslijepodne je moguć mjestimice umjeren razvoj oblaka, a bit će uglavnom suho vrijeme, prognozira Državni hidrometeorološki zavod. Ujutro je ponegdje moguća kratkotrajna magla. Puhat će slab vjetar, ponegdje do umjeren jugozapadni, na Jadranu i umjereno jugo. Najniža temperatura zraka od 8 do 13, na Jadranu između 13 i 18, a najviša većinom od 22 do 27 °C.

Saharski pijesak prekrio je ranije automobile, ceste i domove tankim slojem prašine. Taj pijesak, poznat i kao pustinjska prašina, fenomen je koji se javlja kada snažni vjetrovi podignu sitne čestice pijeska i prašine iz Sahare, najveće pustinje na svijetu. Prašina se širi tisućama kilometara, pa tako stiže diljem svijeta.

U danima pred nama bit će promjenljivo i nestabilno mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Vjetar na kopnu bit će slab do umjeren jugozapadni, dok će na Jadranu puhati većinom umjereno jugo. Temperatura zraka bez veće promjene.