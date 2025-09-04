Obavijesti

Šakom udario Boytronica te mu prijetio: 'Strpat ću te u zemlju, ja sam branitelj, imam utoku...'

Ivan G. pravomoćno je osuđen zbog napada poznatog glaznenika i bivšeg člana grupe E.T. Adonisa Ćulibrka Boytronica. Morat će mu platititi i 2100 eura naknade za pretpljene boli i strah

Razbit ću te, ja sam branitelj, složit ću te na pod, vikao je Ivan G.  u srpnju 2023. oko 23.40 sati ispred McDonaldsa u zagrebačkom Buzinu nekadašnjem članu grupe E. T. Adonisu Ćulibrku Boytronicu.

Salvu uvreda i prijetnji pratio je udarac u bradu nakon kojega je skladatelj i jedan od začetnika dancea u Hrvatskoj pao na tlo. U tom trenutku prišao im je zaposlenik McDonaldsa i pokušao ih razdvojiti. 

- Strpat ću te u zemlju, imam u autu utoku i riješit ću te - nastavio je vikati nakon što se Boytronic podigao s poda te ga ponovno udario šakom u glavu.

Nakon incidenta glazbenik je potražio liječničku pomoć u KB Sveti Duh gdje su utvrdili da ima razderotinu brade i natučenje donje čeljusti. Zašili su mu bradu i pustili ga na kućnu njegu, a nakon deset dana išao je na vađenje konaca. Još danima nakon napada trpio je bolove.

Sve je prijavljeno i policiji, proveden je i kazneni postupak u kojemu je Ivan G. pravomoćno osuđen na Općinskom sudu u Novom Zagrebu.

Boytronic je protiv Ivana G. podnio i privatnu parnicu na istom sudu tražeći naknadu za strah i pretrpljenu bol. Nakon provedenog postupka tijekom kojega je saslušan i glazbenik, sud je nepravomoćno presudio da mu Ivan G. mora isplatiti 2100 eura s kamatama te nadoknaditi sudski trošak u iznosu od 1.350,46 eura.

Ivan G. nije odgovorio na tužbu, te općenito nije pokazivao interes za cijeli postupak. Tako se nije odazivao pozivima suda i tijekom parnice je "bio pasivan".

- Nakon udarca sam izgubio svijest, te su mi pružili hitnu pomoć. Šivali su mi ozljedu na bradi, boljelo me cijelo tijelo, a pogotovo čeljust te zbog bolova nisam mogao ništa raditi. Dva tjedna sam bio "izvan pogona", pretežno u krevetu, s modricama i podljevima - iskazivao je glazbenik na sudu. Zbog ozljede čeljusti nekoliko dana nije mogao jesti.

Ipak najgori je bio strah koji je osjećao osobito jer ga je taj čovjek napao ničim izazvan, a i policija mu je rekla da se pazi jer napadač živi u njegovom susjedstvu, dok je on medijski eksponirana osoba. Sud je neposrednim opažanjem utvrdio da je glazbeniku na bradi ostao vidljiv ožiljak.

Zbog svega navedenog, sud je prihvatio njegovu tužbu, a Ivan G. na presudu ima pravo žalbe.
 

