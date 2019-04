Šalio se s liječnicima dok su mu iz glave vadili veliki tumor

Dok je tim neurokirurga 'u lovu' na tumor u glavi Camerona Maya, on se bezbrižno smije i komunicira s liječnicima.

- Jeste li mi izvadili mozak, šali se Cameron u jednom trenutku, iako mu je lubanja otvorena i to dok sve snima ekipa BBC-a.

Naime, nakon teške dijagnoze, 20-godišnji Britanac odlučio se podvrgnuti eksperimentalnoj operaciji kako bi mu odstranili ogroman tumor s lijeve strane mozga.

Umjesto običnoj operaciji mozga za vrijeme koje se pacijenta uspavljuje, Cameron je podvrgnut 'kraniotomiji na živo' tj. operaciji za vrijeme koje je pacijent potpuno svjestan svega što se događa te je u stanju najnormalnije komunicirati.

Na taj način, piše Daily Mail, liječnici mogu testirati jezične i tjelesne sposobnosti pacijenta kako bi znali koji dio mozga smiju, a koji ne smiju dirati.

Cijelu je operaciju snimala ekipa BBC-a za dokumentarac 'Surgeons: At The Edge Of Life', a epizoda u kojoj je Cameron May puna je smijeha, ali i suza. Tako je Cameron u jednom trenutku postao potpuno očajan kada mu je prikazana slika nogometne lopte i on je znao koju riječ treba izgovoriti, ali ju jednostavno nije mogao izgovoriti.

Iako je operacija bila uspješna, a Cameronu se dva tjedna kasnije vratio dar govora, vijesti su na kraju bile katastrofalne. Biopsijom je naime utvrđeno da se radi o iznimno agresivnom tumoru koji će najvjerojatnije nastaviti radi i širiti se. Iako mu je uspješno odstranjeno 95% tumora, on je zapravo neizlječiv, a liječnici mu daju tek 5 do 7 godina života, ukoliko terapija bude uspješna.