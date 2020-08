'Šaljemo novu poruku u odnosu između Hrvata i srpske manjine'

Premijer Andrej Plenković ocijenio je u utorak ključnim da se 25 godina nakon Oluje šalje nova poruka u odnosu između Hrvata i srpske manjine, između Srbije i Hrvatske, te o tome kakvu Hrvatsku gradimo.

<p>Što se tiče dolaska potpredsjednika Vlade <strong>Borisa Miloševića</strong>, mogu reći da je ova moja inicijativa bila logična, prirodna, normalna. Ključno je da 25 godina nakon Oluje šaljemo važan signal gdje politički predstavnik SDSS-a, ujedno i potpredsjednik Vlade, dolazi na Oluju i šalje novu poruku za hrvatsko društvo", rekao je Plenković nakon polaganja vijenaca na Mirogoju uoči Dana pobjede. </p><p>Manjine su integralni dio hrvatskog društva i njihovi zastupnici su naša pravna i politička stečevina proteklih 30 godina, istaknuo je Plenković, dodavši da samo na ovaj način možemo čvrsto ukorijeniti naše vrijednosti u ono na čemu se Hrvatska temelji i što su naše europske vrijednosti.</p><p>Vezano za dolazak pripadnika HOS-a s majicama s amblemom HOS-a na kojem piše "Za dom spremni", rekao je da su informirani da postoji inicijativa s majicama. "Očekujem da oni koji budu u službenom protokolu budu u majicama koje reflektiraju njihove postrojbe iz Domovinskog rata ili u službenim majicama koje je tiskalo Ministarstvo branitelja", poručio je.</p><p>Upitan hoće li Vlada zauzvrat imati promjene u politici bolje integracije Srba vezano za dolazak Miloševića u Knin, rekao je da su svi predstavnici manjina, pa i srpske bili u parlamentarnoj većini i u prošlom mandatu te da je sada njihova participacija viša.</p><p>"Na tragu tog međusobnog povjerenja koje imamo radit ćemo, kao i u prošlom mandatu, na ravnopravnosti svih građana i da im omogućimo na dostojanstven način živjeti u skladu sa standardima 21. stoljeća. Konkretno to znači i struju i vodu u onim krajevima koji su možda zabačeni", naglasio je Plenković.</p><h2>Odlazak Medveda u Grubore i srpska sela nije politička trgovina</h2><p>Što se tiče odlaska ministra branitelja Tome Medveda u Grubore i srpska sela bez struje i vode, rekao je da ondje ne odlazi kao quid pro quo ili trgovina. </p><p>"To je važna politička civilizacijska gesta Vlade gdje poštujemo sve žrtve. Svjesni smo posrtaja i nedjela koji su se dogodili nakon Oluje i smatramo da je dobro i primjereno da odamo odgovarajuću počast i žrtvama koje su bile sa srpske strane", rekao je.<br/> </p><p>Upitan koliko odnose otežava reakcija srpske strane i srpskog predsjednika, poručio je da je ovo što Vlada radi unutarnja stvar Hrvatske.</p><p>"Riječ je o odnosima između Vlade, našeg partnera u koaliciji srpske manjine u Hrvatskoj, političkog predstavnika u Hrvatskoj. Naše odluke donosimo za nas, za Hrvatsku, a kao što sam kazao, one šalju poruku da smo 25 godina od kraja rata riješili sve svoje strateške zadaće, da je Hrvatska demokratska zemlja i ima svoje institucije, pravni poredak i integrirana je u EU i NATO", istaknuo je Plenković.</p><p>Takva Hrvatska koja rješava gospodarske, zdravstvene, financijske, sigurnosne izazove ima snage slati ovakve poruke, smatra.</p><p>Uvjereni su da će ovo što rade danas postati standard te da će i drugi vidjeti koliko su ovakve geste bitne. "Nama nije nužno prvorazredno pitanje što na to netko kaže. Nama je važno ono što mi radimo radi odnosa u hrvatskom društvu", poručio je Plenković.</p>