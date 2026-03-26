Šaljite nam vaše fotografije: Snijeg, tuča, oluje... Kakvo je vrijeme u vašem gradu?

Dijelovi Hrvatske jutros su zbog snažnog nevermena dobili SRUUK obavijesti, a najavljena promjena doijela je snijeg u Gorskom kotaru i Lici, koji izaziva velike probleme u prometu.
SLALI I ALARME
Snijeg u Gorskom kotaru i Lici od jutra izaziva velike probleme, kod Gornjeg Jelenja autobus se zabio u kameni usjek. Mještane Baških Oštarija dočekala je kiša, a oko 8 sati počeo je padati i snijeg, dok je Zadru pala tuča.
Trenutno nema slobodnog cestovnog pravca za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama iz smjera unutrašnjosti prema Hrvatskom primorju ili Istri, i obratno, zbog zimskih uvjeta na autocesti A6 Rijeka-Zagreb i državnoj cesti DC3. U prekidu su i brojne pomorske linije.
Šaljite nam vaše fotografije nevremena koje je jutros zahvatilo državu
