Šaljite nam vaše fotografije: Snijeg, tuča, oluje... Kakvo je vrijeme u vašem gradu?

Snijeg u Gorskom kotaru i Lici od jutra izaziva velike probleme, kod Gornjeg Jelenja autobus se zabio u kameni usjek. Mještane Baških Oštarija dočekala je kiša, a oko 8 sati počeo je padati i snijeg, dok je Zadru pala tuča.

Trenutno nema slobodnog cestovnog pravca za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama iz smjera unutrašnjosti prema Hrvatskom primorju ili Istri, i obratno, zbog zimskih uvjeta na autocesti A6 Rijeka-Zagreb i državnoj cesti DC3. U prekidu su i brojne pomorske linije.

Šaljite nam vaše fotografije nevremena koje je jutros zahvatilo državu

