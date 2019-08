Sam je istupio iz HDZ-a zbog istrage za kriminal i drogu...

Mate Ivković je u akciji zadarske policije uhićen zbog gospodarskog kriminala i uživanja opijata, a zatim pušten. Kako je član HDZ-a sve je zanimalo hoće li biti sankcioniran.

Foto: Instagram

Odluku o svojemu članu su ipak donijeli jer predsjednik zadarske organizacije HDZ-a Joso Nekić u svojemu odgovoru za zadarskilist.hr kaže sljedeće:

- Jednim dijelom poznata nam je situacija oko Mate Ivkovića, a o čemu su prošlih dana izvješćivali i naši mediji. Obzirom na Vaš upit, navodimo kako su Statutom Hrvatske demokratske zajednice propisana prava i obveze članovima, ali i slučajevi u kojima prestaje članstvo u stranci. Tako je člankom 21. Statuta propisano kako članstvo u stranci prestaje: a) smrću člana, b) pisanom izjavom o istupanju iz stranke, c) pristupanjem drugoj političkoj stranci registriranoj u Republici Hrvatskoj, d) kandidiranjem na izborima bez suglasnosti stranke e) podnošenjem ostavke na članstvo ili dužnost u predstavničkim, izvršnim i drugim tijelima vlasti, bez suglasnosti stranke, f) izricanjem pravomoćne sudske presude za kaznena djela propisana Etičkim kodeksom g) isključenjem. Dana 11. kolovoza 2019. godine gospodin Mate Ivković uputio je pisanu izjavu o svome istupanju iz stranke. Dakle, sukladno Statutu stranke naznačenim danom prestalo mu je članstvo u stranci - stoji u Nekićevu odgovoru.

Osim što se voli fotografirati s poznatim HDZ-ovcima, o Mati Ivkoviću se zapravo malo zna. S grupom uhićenom prošlog tjedna sumnjiči ga se za pranje novca, a prema navodima policije, prilikom privođenja iz zgrade pobjegao svojim vozilom. Kasnije je uhićen na autocesti, a test na drogu otkrio je da je bio pod utjecajem kokaina.

Zadarskim HDZ-ovcima, osobito onima s kojima se naslikavao, Ivković je postao teret zbog kojega je udaljen iz stranke. Naime, iako u Nekićevu odgovoru stoji kako im je on sam uputio pismenu izjavu o istupanju iz stranke, jasno je da je ovo rasplet situacije do kojega je zapravo dovelo rukovodstvo stranke, odnosno da je Ivkoviću dano do znanja kako mu nije više mjesto u stranci, navodi Zadarski list.