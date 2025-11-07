Šamar u lice SAD-u. Rusija i Iran naoružavaju Madura do zuba

Dok se nad Karipskim morem gomilaju tamni oblaci, a američka vojska pojačava svoju prisutnost raspoređivanjem nosača zrakoplova i naprednih bespilotnih letjelica, režim Nicolása Madura u Caracasu ne sjedi skrštenih ruku. Suočen s onim što naziva "američkom agresijom", Maduro se okrenuo svojim starim saveznicima – Rusiji i Iranu – pokrenuvši opsežan program vojnog jačanja koji prijeti pretvoriti regiju u novo globalno žarište. Isporuke sofisticiranih protuzračnih sustava, uspostava tvornica za proizvodnju dronova pod nadzorom Iranske revolucionarne garde i očajnički apeli za pomoć Moskvi i Teheranu pretvaraju Venezuelu u stratešku ispostavu anti-američkih sila, tik ispred praga Washingtona.

Ruski medvjed štiti Caracas

Veze između Caracasa i Moskve desetljećima su čvrste, no nedavni potezi ukazuju na novu, opasniju razinu suradnje. Prema internim dokumentima koje je objavio The Washington Post, predsjednik Maduro osobno je uputio pismo Vladimiru Putinu, tražeći hitnu vojnu pomoć za jačanje zračne obrane zemlje. Na popisu želja nalaze se remont i modernizacija eskadrile ruskih lovaca Su-30MK2, koje Maduro naziva "najvažnijim sredstvom odvraćanja", ali i nabava "14 setova" ruskih projektila te nespecificirana "logistička podrška".

Moskva je, čini se, spremno odgovorila. Analitičari i obavještajni izvori potvrđuju nedavne isporuke naprednih ruskih protuzračnih sustava, uključujući Pantsir-S1 i Buk-M2E, koji su u Caracas stigli transportnim zrakoplovom Il-76 pod američkim sankcijama. Ovi sustavi, u kombinaciji s postojećim dalekometnim S-300VM, stvaraju slojevitu i integriranu mrežu protuzračne obrane (A2/AD) koja Venezuelu čini najzaštićenijom državom Latinske Amerike. Cilj nije učiniti zemlju neranjivom, već drastično podići cijenu i rizik bilo kakve američke vojne intervencije. Suradnja se proteže i na kopno, gdje je uz rusku pomoć otvorena tvornica streljiva Kalašnjikov, signalizirajući dugoročnu stratešku predanost.

Iranska revolucionarna garda

Dok Rusija osigurava "čelični kišobran" iznad Venezuele, Iran pruža asimetrična oružja i, što je još važnije, znanje o preživljavanju režima. Madurov ministar prometa nedavno je koordinirao isporuku vojne opreme i dronova iz Irana, izričito tražeći "dronove s dometom od 1000 kilometara", GPS ometače i "sustave za pasivnu detekciju".

No, suradnja ide mnogo dalje od puke kupovine. Prema izvješćima The Washington Institute for Near East Policy, Iran je u Venezueli uspostavio tajne proizvodne pogone za svoje ubojite dronove kamikaze. Venezuelsko vojno osoblje, pod izravnim nadzorom časnika Iranske revolucionarne garde (IRGC), navodno već proizvodi dronove tipa Shahed-131. Ova strategija "outsourcinga" proizvodnje Teheranu omogućuje opskrbu saveznika uz tzv. "uvjerljivu porecivost" i zaobilaženje sankcija.

Ključnu ulogu u ovoj operaciji ima tajnoviti zračni most između Caracasa, Teherana i Moskve, kojim upravljaju venezuelanska državna aviokompanija Conviasa i iranski Mahan Air – zračni prijevoznik koji služi kao logistička ruka IRGC-a. Putnički zrakoplovi na ovim letovima često se preusmjeravaju na teretne terminale pod naoružanom pratnjom, gdje se pretovaruju palete s vojnom opremom. Uloga IRGC-a nije samo tehnička; njihovi stručnjaci prenose venezuelskim sigurnosnim službama desetljećima stjecano iskustvo u protuobavještajnom radu, tehnikama ispitivanja i gušenju unutarnjih nemira.

Spremni za rat

Američko gomilanje snaga na Karibima, uključujući prisutnost udarne skupine nosača zrakoplova USS Gerald R. Ford, Venezuela i njezini saveznici vide kao izravnu pripremu za invaziju. Iako analitičari smatraju da je potpuna vojna operacija malo vjerojatna zbog visokih ljudskih i ekonomskih troškova, rizik od incidenta koji bi mogao pokrenuti spiralu eskalacije nikada nije bio veći.

Jačanje vojnih veza između Caracasa, Moskve i Teherana nije samo odgovor na američki pritisak; to je proračunati geopolitički potez kojim se američka moć izaziva u njezinu vlastitom dvorištu. Venezuela postaje poligon za testiranje oružja i doktrina, ali i opasno bure baruta čija bi eksplozija mogla imati posljedice daleko izvan Kariba. Svakim novim letom iz Teherana i svakom isporukom ruskih raketa, crvena linija na Karibima postaje sve izraženija.