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ŠEFICA EK ZAOBILAZI BEOGRAD

Šamarčina Srbiji zbog Mladića? Stižu im prve 'packe' zbog pogreba ratnom zločincu

Piše 24sata,
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Šamarčina Srbiji zbog Mladića? Stižu im prve 'packe' zbog pogreba ratnom zločincu
Foto: Uros Arsic
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Listopadska turneja predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen mogla bi zaobići Beograd zbog kontroverzi vezanih uz pogreb Ratka Mladića, što bi dodatno pogoršalo odnose Srbije s Europskom unijom.

Listopadska turneja predsjednice EK Ursule von der Leyen po Zapadnom Balkanu neizvjesna je za jednu postaju: Beograd. Nakon smrti i državnog ispraćaja haškog osuđenika Ratka Mladića, praćenog otvorenim veličanjem ratnih zločina, iz Bruxellesa stižu signali da bi Srbija mogla biti zaobiđena. "Mogućnost da Srbija bude zaobiđena tijekom turneje nije isključena", potvrdio je za Radio Slobodna Europa visoki dužnosnik Europske komisije, prenosi Nova.rs.

Odluka o mogućem zaobilaženju Beograda izravna je posljedica događaja koji su uslijedili nakon smrti Ratka Mladića, bivšeg zapovjednika Vojske Republike Srpske, osuđenog za genocid i najteže ratne zločine u Europi nakon Drugog svjetskog rata. Njegov pogreb 7. rujna pretvorio se u masovni nacionalistički skup. Tisuće ljudi, uključujući bivše vojnike, navijačke skupine i mlade koji su nosili transparente s njegovim likom, okupile su se kako bi mu odale počast.

Funeral of former Bosnian Serb wartime general Ratko Mladic in Belgrade
Foto: Uros Arsic

Kovčeg prekriven srpskom zastavom nosili su vojnici, ispaljeni su počasni plotuni, a vojni orkestar je svirao. Iako su vlasti tvrdile da Mladić neće biti pokopan uz vojne ili državne počasti, scena na groblju Topčider demonstrirala je suprotno.

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Pitanje državnog sponzorstva dodatno je naglašeno prisustvom niza visokih dužnosnika. Iako predsjednik Aleksandar Vučić nije osobno prisustvovao, na ispraćaju su viđeni njegov sin Danilo, ministri obrane, pravosuđa i kulture, kao i ruski veleposlanik te politički predstavnici bosanskih Srba. Marko Milosavljević iz Inicijative mladih za ljudska prava (YIHR) ističe da, iako je pogreb formalno organizirala obitelj, upletenost državnih institucija predstavlja državne počasti, što je protivno srbijanskom zakonu. "Nakon što je proglašen krivim, izgubio je vojni čin, a time i pravo na bilo kakve državne ili vojne počasti. No, u Srbiji očito ne vrijede uvijek ista pravila", rekao je Milosavljević.

Beograd: Sprovod ratnog zločinca Ratka Mladića
Foto: Aleksandar Jovanovic Cile

Val glorifikacije ratnog zločinca pokrenuo je lavinu očekivanih reakcija iz Europske unije. Prvi konkretan potez povukla je europska povjerenica za proširenje Marta Kos, koja je otkazala svoj planirani posjet Beogradu. Obrazložila je da je veličanje Ratka Mladića "nespojivo s vrijednostima na kojima počiva put prema Europskoj uniji". Nedugo zatim oglasila se i Europska komisija. "Bilo kakvo veličanje ratnih zločinaca, poricanje genocida i revizionizam u suprotnosti su s najtemeljnijim europskim vrijednostima i za njih nema mjesta u EU ili u zemljama kandidatkinjama", poručio je glasnogovornik Komisije, dodajući da su pomirenje i dobrosusjedski odnosi ključni za budućnost.

Neželjena podrška Vučiću uoči izbora

Osim etičkih razloga, posjet Ursule von der Leyen Beogradu u ovom trenutku bio bi i politički vrlo problematičan. Srbija se nalazi pred mogućim prijevremenim izborima, a analitičari upozoravaju da bi Vučić iskoristio fotografiranje s predsjednicom Europske komisije kao poruku biračima da ima neupitnu podršku Bruxellesa. Toby Vogel iz Vijeća za politiku demokratizacije smatra da Von der Leyen ne bi trebala posjetiti Beograd upravo zbog političkog trenutka. Sličan apel uputili su i članovi akademske zajednice Srbije, moleći je da odgodi posjet kako se njezin dolazak ne bi zloupotrijebio za slanje poruke da Europa podržava vlast, posebice u svjetlu potvrde da su aktivisti i oporba bili meta špijunskog softvera.

ŽESTOKA PORUKA BiH prozvala Bruxelles zbog pogreba Mladića: 'Jesu li to vrijednosti o kojima govorite?'
BiH prozvala Bruxelles zbog pogreba Mladića: 'Jesu li to vrijednosti o kojima govorite?'

Događaji u Beogradu izazvali su ogorčenje u cijelom susjedstvu, posebice u Bosni i Hercegovini. Ministarstvo vanjskih poslova BiH najavilo je povlačenje osoblja iz veleposlanstva u Beogradu u znak oštrog prosvjeda. Sam Vučić je pogreb opisao kao "emocionalni izljev" koji, tvrdi, nema veze s državom, unatoč dokazima o suprotnom. Za žrtve Mladićevih zločina, scene iz Beograda predstavljale su ponovno otvaranje najbolnijih rana i boli.

Beograd: Sprovod ratnog zločinca Ratka Mladića
Foto: Boegrad: Sprovod ratnog zlocinca Ratka Mladica

​- Grozno je što se to događa jer znam da tamo ima normalnih ljudi koji su protiv toga. Mladić je zaslužio samo da bude zauvijek izbrisan iz sjećanja, a ne da ga se promovira kao heroja. Treba ga pamtiti samo kao krvnika - izjavila je Zdravka Gvožđar, umirovljena farmaceutkinja čiji je sin ubijen tijekom opsade Sarajeva.

*uz korištenje AI-ja
 

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Komentari 1
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Nekoliko tisuća ljudi od ranih jutarnjih sati okuplja se u Beogradu kako bi ispratilo Ratka Mladića, nekadašnjeg zapovjednika Vojske Republike Srpske i pravomoćno osuđenog ratnog zločinca
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FOTO Degutantno. Vojska uz Mladićev lijes, na lijesu sablja. Tisuće čekaju u redu kod crkve

Rijeka ljudi, njih stotine i stotine, čeka od ranog jutra u Beogradu kako bi odala počast monstrumu i ratnom zločincu Ratku Mladiću. Ispred crkve u kojoj je izložen njegov lijes, na kojem su njegova kapa i sablja, nastala je gužva, dosta njih nosi i zastave i majice s likom ovog, kako su ga opisali oni koji su ratovali protiv njega, smeća od čovjeka. Uz njegov lijes su pripadnici srpske vojske, koljača u Srbiji ispraćaju uz najviše vojne počasti. Srpski mediji pišu kako su stigli i autobusi iz drugih krajeva... Sprovod je na rasporedu od 14 sati. Neka trune u paklu.

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