INICIJATIVA TRIJU MORA

Samit u Dubrovniku ugostit će 1500 poduzetnika i političare

Piše HINA,
Dubrovnik: Započeo Elafiti slalom 2026. | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Plenković zadovoljan velikim interesom za samit Inicijative triju mora i rekordnim odazivom tvrtki

Hrvatska je zadovoljna neviđenim odazivom poslovnih ljudi na dvodnevni samiti Inicijative triju mora (3SI) koji u utorak započinje u Dubrovniku, rekao je premijer Andrej Plenković u ponedjeljak u Zagrebu. "(I)tekako smo zadovoljni kao domaćini i organizatori da su Dubrovnik i Hrvatska uspjeli privući toliki broj i političkih dužnosnika, ali i brojnih predstavnika gospodarstva", kazao je Plenković na konferenciji za novinare u HDZ-u. Dodao da je da broj ljudi koji dolazi iz svijeta biznisa nadilazi sve dosadašnje forume. U Dubrovnik stižu predstavnici tvrtki poput Maerska, Mitsubishija, Siemensa, Blackstonea, Westinghousea, Shimizu Corporationa i drugih, a na skup stiže i ministar energetike SAD-a Chris Wright.

Inicijativa triju mora pokrenuta je 2015. na prijedlog Hrvatske i Poljske, s idejom jačanja prometne, energetske i digitalne povezanosti država smještenih između Baltika, Jadrana i Crnog mora.

Plenković je rekao da je Hrvatska, kada je prošle godine preuzela predsjedanje Inicijativom, kazala da želi revitalizirati parlamentarnu suradnju zemalja članica te osnažiti odnose s međunarodnim i europskim financijskim institucijama.

"Sutra se potpisuje jedan sporazum o Fondu fondova za infrastrukturu u suradnji s Europskom investicijskom bankom ... Vlada je donijela zaključak kojima je zadužila Hrvatsku banku za obnovu i razvitak da s 20 milijuna eura participira u tom fondu i naravno to je prigoda za brojne gospodarske kontakte", rekao je Plenković.

Ideja iza Inicijative koja danas okuplja 13 država članica EU-a i strateške partnere poput SAD-a, Njemačke i Turske bila je povezivanje Europe na zapostavljenoj osi sjever-jug.

Prvi skup Triju mora održan je 2016. u Dubrovniku, a deset godina kasnije ona se vraća u taj hrvatski grad samitom 28. travnja na koji dolazi jedanaest najviših predstavnika država članica te poslovnim forumom 28. i 29. travnja na kojem sudjeluje oko 1500 predstavnika domaćih i svjetskih tvrtki.

