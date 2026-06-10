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POVIJESNI MINIMUM

Samo 11 posto Europljana vidi Amerikance kao saveznike...

Piše HINA,
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Samo 11 posto Europljana vidi Amerikance kao saveznike...
Foto: Nathan Howard

Novo istraživanje pokazalo je snažan pad povjerenja Europljana u SAD kao sigurnosnog partnera. Većina ispitanika sumnja da bi Washington priskočio u pomoć u slučaju napada na njihovu zemlju.

Samo 11 posto Europljana u 15 zemalja smatra Sjedinjene Države saveznikom, što je povijesni minimum i pad u odnosu na 16 posto prije pola godine i 22 posto u studenom 2024., prema anketi Europskog vijeća za vanjske odnose objavljenoj u srijedu. Nalazi, objavljeni uoči samita G7 i NATO-a, naglašavaju pad povjerenja Europe u Washington kao pouzdanog sigurnosnog partnera. Većina ispitanika u svim anketiranim zemljama izrazila je sumnju da bi SAD priskočio u njihovu obranu u slučaju napada. Europljani su četiri postotna boda više nego prošle godine skloni podržati povećanje nacionalnih rashoda za obranu. Italija je jedina zemlja u kojoj jasna većina ostaje protiv.

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47 posto ispitanika u regiji podržava ideju zajedničkog zaduživanja EU-a za financiranje obrambenih inicijativa, s najvećom potporom u Portugalu (59 posto), Danskoj (56 posto) i Nizozemskoj (55 posto).

Većina ispitanika zalagala se za smanjenje ovisnosti o američkoj vojnoj opremi u korist europskih alternativa, s Danskom, Nizozemskom i Švedskom koje bilježe najveću potporu za "kupovinu europskog".

Poljska je bila jedina iznimka s većinom koja se zalaže za povećanu kupnju američkog oružja, dok su Njemačka, Italija i Mađarska pokazale značajnu podijeljenost po tom pitanju.

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Otpor smanjivanju domaće javne potrošnje radi povećanja obrambenih proračuna ostaje snažan u Italiji (63 posto), Austriji (59 posto) i Njemačkoj (56 posto).

Što se tiče energetske politike, 44 posto Europljana protivi se nastavku uvoza nafte i plina iz Rusije unatoč rastućim troškovima.

Većina ispitanika nastavlja podržavati Ukrajinu kao saveznika ili strateškog partnera, iako konsenzus slabi kada je riječ o slanju mirovnih snaga u Ukrajinu nakon rata ili proširenju članstva EU-a prema istoku.

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Većina u svakoj anketiranoj zemlji osim Bugarske smatrala je da će se američko-europski odnosi poboljšati kada američki predsjednik Donald Trump napusti dužnost.

Anketa je provedena u svibnju 2026. kombinacijom metoda anketara uključujući Mandate Research i YouGov, a ispitivani su stavovi osoba starijih od 18 godina u Austriji, Bugarskoj, Danskoj, Estoniji, Francuskoj, Njemačkoj, Mađarskoj, Italiji, Nizozemskoj, Poljskoj, Portugalu, Španjolskoj, Švedskoj, Švicarskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu.

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