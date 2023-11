Samo dvije učenice upisale su zanimanje elektroinstalatera: 'Struju volim još od djetinjstva'

Ni jednog trenutka nisam požalila što sam upisala zanimanje koje je do sada isključivo bilo odabir dječaka. Ispričala nam je to Nikol Nedeljković (16) iz petrinjskog prigradskog naselja Mošćenice. Nikol je jedna od dvije učenice u Hrvatskoj koja je ove godine upisala prvi razred za zanimanje elektroinstalatera u Srednjoj školi u Glini. Druga od 396 budućih instalatera dolazi iz Đakova. Nikol koja do škole u Glini svakodnevno putuje 30-ak kilometara, a toliko i natrag, ustaje u šest sati kako bi stigla na autobus koji kreće pola sata kasnije i koji je vozi do škole.