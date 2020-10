'Samo jedna kava bi sad mogla spasiti mnoge od pakla ovrhe'

JAVLJAJU MU SE STOTINE Dražen Gluvak (27) iz Vodnjana s djevojkom je prije dva tjedna na društvenim mrežama pokrenuo prikupljanje donacija za ovršene...

<p>Želim da svaka kuna dođe u prave ruke. Svakoga dana proteklih dva tjedna satima odgovaram na poruke koje mi pristižu u grupu te nastojim pomoći kako znam i mogu.</p><p>Rekao nam je to <strong>Dražen Gluvak</strong> (27) iz Vodnjana. On je s još jednom djevojkom nedavno pokrenuo Facebook grupu pod nazivom “Blokirani i ovršeni pomozimo jedni drugima”. Cilj je pomoći ovršenima da se deblokiraju prikupljanjem donacija za najhitnije slučajeve. Grupu je otvorio prije dva tjedna, a već ima više od 460 članova. Brojka i dalje raste.</p><p>“Tu smo da pomognemo jedni drugima kako bismo bili slobodni, mirno spavali i konačno se riješili svojih problema i dugova, te u konačnici riješili lihvara poput FINA-e i drugih naplatnih agencija. Pomozimo jedni drugima”, piše na stranici grupe. Dražen kaže da je jako emotivan kad su u pitanju nesretne ljudske sudbine.</p><p>- Sve funkcionira tako da se direktno uplati donacija na račun jedne osobe kroz mjesec dana. Javljaju se ljudi koji imaju problem, ali i oni koji su odmah spremni uplatiti donaciju kako bi se što prije pomoglo. U protekla dva tjedna pomogli smo gospođi za koju smo do sada prikupili oko 1000 kuna, a treba joj 5000 kuna da bude deblokirana. Ovršena je i molila nas je za pomoć zbog duga koji jednostavno ne može platiti. Njoj se uplatio novac direktno na račun. Sve funkcionira tako da nam osoba koja treba pomoć pošalje svu dokumentaciju iz FINA-e o ovrsi i potom krećemo u akciju pomoći - objasnio je Dražen.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 'Kad krenu ovrhe, ostat ćemo bez ijedne kune' </strong></p><p>Kaže da ljudi uplaćuju koliko mogu i da je cilj da se što većem broju ljudi pomogne. Kad bi svatko uplatio samo mali iznos, makar jedne kave, puno ljudi bi se spasilo pakla ovrha, ističe.</p><p>- Namjera i želja grupe je sad usmjeriti pomoć na <strong>Nataliju Rodinger</strong> iz Čakovca, <a href="https://www.24sata.hr/news/podstanarka-sam-imam-dvoje-djece-kad-danas-sjedne-ovrha-nece-nam-ostati-niti-jedna-kuna-722826" target="_blank">čiju je priču objavio vaš list</a>. To je samohrana majka koja živi u podstanarskom stanu s dvoje djece i koja je također ovršena. Članovi grupe su se složili i krećemo u akciju kako bismo joj što prije pomogli da konačno mirno spava - rekao je požrtvovni mladić. Dodao je kako mu je drago što se sve više ljudi javlja u grupu.</p><p>- Nadam se da će kroz nekoliko dana prijeći 1000 članova. Ljudi žele promjene, žele pomagati. Oni koji su ovršeni žele barem jednom zaspati bez straha od sutra. Javila mi se čak i jedna žena iz BiH, iz Banje Luke, koja je molila našu pomoć jer je nekako čula za grupu. Tražila je ako joj možemo nabaviti drva jer nema za ogrjev. Toliko mi je bilo žao da mi se srce steglo. Rekao sam joj da bih svima pomogao da mogu, ali da je grupa fokusirana na hrvatske građane koji teško žive i koji su pod ovrhom. Bila je tužna i dalje je nastavila pričati o svojoj muci i problemima, ali je na kraju shvatila. Da sam bogat, pomogao bih svima. Ljudi koji su u grupi nisu imuni na tuđu nesreću i žele pomoći, pa makar i s nekoliko kuna, jer nitko ne zna hoće li se sutra naći u istoj situaciji i vapiti da mu se pomogne - rekao nam je mladić iz Vodnjana.</p>