'Samo kratko, crk'o Ratko'

Navijači vinkovačke Cibalije objesili su poruku na nadvožnjaku koja glasi: 'Samo kratko, crko Ratko', aludirajući na smrt bivšeg zapovjednika Glavnog stožera Vojske Republike Srpske i ratnog zločinca Ratka Mladića.

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Krvnik Mladić je umro u Scheveningenu u Nizozemskoj nakon serije moždanih udara. Mladić je u lipnju 2022. pred Haškim sudom (ICTY) pravomoćno osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog ratnih zločina u BiH te genocida u Srebrenici.

Aleksandar Vučić i Republika Srbija tražili su da ga se pusti iz zatvora kako bi posljednje trenutke proveo uz obitelj i da mu se pruži palijativna skrb, luksuz koji tisuće njegovih žrtava nikada nisu imale