Samo su ga zamolili: Bandić je crkvama dao 13 milijuna kuna

Molimo financijsku pomoć za adventsko ukrašavanje župne crkve i parka oko nje te opremanje župnog dvora, pisalo je u zamolbi župe Presvetog Trojstva iz Daruvara.

Dopis su 6. prosinca 2017. godine uputili zagrebačkom gradonačelniku MIlanu Bandiću. Ubrzo su primili pozitivan odgovor. Bandić im je iz gradskog proračuna 28. prosinca uplatio 95.000 kuna. Ali prekasno, čini se. Crkva je na začelje objesila svjetleću zvijezdu, a na obližnji bor stavila tek lanac skromnih lampica. Svih 95.000 kuna crkva je vratila Gradu Zagrebu. Sve je na svojoj Facebook stranici objavio Renato Petek, zastupnik u skupštini Grada Zagreba. Zatražio je izvješća za navedenu donaciju i još za mnoge druge koje gradonačelnik Bandić dijeli izvan postojećih natječaja, a putem Akata gradonačelnika.

Otkrio je da je samo temeljem zamolbi raznim crkvenim župama u 2017. godini iz proračuna bilo isplaćeno oko 13 milijuna kuna, a udrugama i drugim pravnim osobama još više od pet milijuna kuna.

- Za Novu godinu bio sam u Daruvaru i slučajno sam saznao za 95.000 kuna koje je crkva dobila te mi je bilo čudno da su tako skromno okitili sve. Odmah sam zatražio izvještaj i, eto, ispostavilo se da su novac vratili jer nisu realizirali projekt koji su planirali - potvrdio je Petek. Iz crkve nam se nitko nije danas javljao, a iz Grada Daruvara rekli su da je novac stigao prekasno i da ga crkva zbog toga nije stigla iskoristiti.

Zastupnik Petek tvrdi kako je dobio izvješća i za razne druge donacije, ukupno oko pet milijuna kuna koje će tek objaviti. Za sada je tek otkrio da je riječ o župama iz Križevaca i Vrbovskog koje su novac potrošile kod tvrtke Elicom, koja je također povezana s Bandićem. Naime, tvrtka ima višemilijunske ugovore za održavanje rasvjete u Zagrebu.

- Ovo sam sve otkrio na uzorku od samo pet milijuna kuna. Zamislite što bih sve otkrio da tražim izvješće o svih 20 milijuna kuna. Međutim, dosta je komplicirano doći do svih tih rješenja. Ono što je meni zanimljivo je i to da postoji poveznica između mjesta na koje novac odlazi sa mjestima odakle dolaze saborski zastupnici koji su članovi Kluba stranke Bandić Milan 365. Smeta mi i to što se Bandić zalaže za novu uštedu time što bi srezao plaću sebi i svojim zastupnicima kako bi uštedio dva milijuna kuna godišnje. Pitam se zašto jednostavno ne uštedi 20 milijuna kuna koje dijeli mimo natječaja - rekao je Petek.