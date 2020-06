'Samo su izvršavali zapovijedi': Čak 57 policajaca dalo ostavke, podržali suspendirane kolege

<p><a href="https://edition.cnn.com/2020/06/05/us/buffalo-police-suspension-shoving-man-trnd/index.html" target="_blank">CNN</a> javlja kako je 57 policajaca u Buffalu u New Yorku dalo ostavku iz podrške dvojici kolega koji su suspendirani jer su gurnuli 75-godišnjaka koji je prosvjedovao i srušili ga na pod.</p><p>U tijeku je istraga incidenta koji je guverner države New York, Andrew Cuomo nazvao potpuno sramotnim. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Policija gurnula 75-godišnjaka na tlo, curila mu krv iz glave:</strong></p><p>Policajci su dali otkaz na mjesta u hitnoj jedinici, ali nisu u potpunosti istupili iz policije. Gradonačelnik Buffala rekao je CNN-u da je sada grad bez hitne jedinice.</p><p>- 57 njih je dalo ostavku zbog postupanja kolega koji su samo ispunjavali svoje zapovjedi - rekao je John Evans, predsjednik udruge policajca u Buffalu.</p><p>Evans je za Buffalo news izjavio kako je njihovo stajalište da su policajci samo poštovali zapovjedi da se trg raščisti. </p><h2>Tko je ozlijeđeni 75-godišnjak?</h2><p>Doznalo se da se radi o Martinu Guginu koji je u bolnici i u ozbiljnom je, ali stabilnom stanju.</p><p>Megan Toufexis, njegova nećakinja, rekla je CNN-u da je njezin ujak išao na prosvjed kako bi raspravio prava iz prvog amandmana s policijom.</p><h2>Gradonačelnik: Policajcima se treba suditi </h2><p>Byron Brown, gradonačelnik Buffala, izjavio je kako ne traži da ih se otpusti, ali da onima koji su gurnuli muškarca treba suditi. Rekao je da je policajcima rečeno da budu oprezni, koriste protokol i zdrav razum, a na pitanje o hitnoj jedinici je poručio kako grad ima pričuvni plan.</p><p>Podsjetimo, dvojica policajaca suspendirana su bez plaće u četvrtak nakon što se pojavio videozapis u kojem na tlo guraju 75-godišnjeg muškarca, dok se prosvjedi zbog policijskog ubojstva Georgea Floyda nastavljaju desetu noć zaredom.</p><p>Videozapis koji je snimio novinar lokalne radio postaje WBFO i objavio na svojoj web stranici i Twitteru pokazuje kako sijedi muškarac prilazi interventnim policajcima. Jedan ga policajac gura palicom, a drugi rukom. Krv kreće curiti iz muškarčeve glave. Muškarac, bijelac, nije identificiran.</p><p>- Jako me uznemirila snimka. Nakon mirnih prosvjeda i nekoliko sastanaka mene, vodstva policije i članova zajednice, večerašnji događaj bio je obeshrabrujući - rekao je gradonačelnik Buffala, Byron Brown. </p><p>Incident je izazvao široku osudu na društvenim medijima dok su se prosvjednici vratili na ulice nekoliko američkih gradova kako bi prosvjedovali protiv policijske brutalnosti.</p><p>Floyd je umro u Minneapolisu 25. svibnja nakon što mu je bivši policajac Derek Chauvin tijekom uhićenja držao koljeno na vratu gotovo devet minuta.</p><p>Video u Buffalu pokazuje kako većina policajaca odlazi nakon što muškarac padne, iako se policajac koji ga je gurnuo palicom počinje naginjati nad njime prije nego što ga drugi policajac odvede. Čuje se da je netko pozvao hitnu.</p><p>Radio postaja je izvijestila da su dva liječnika došla i pomogla ozlijeđenom muškarcu. Policija je kasnije rekla da se muškarac ozlijedio nakon što se poskliznuo i pao.</p><p>No nakon što je pogledao video, šef policije u Buffalu, Byron Lockwood, naredio je istragu i suspendirao dvojicu policajaca, rekao je Brown.</p><p>75-godišnja žrtva je u stabilnom, no ozbiljnom stanju u bolnici u Buffalu, rekao je Brown.</p>