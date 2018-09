'Samo su se seksali i na kraju su planirali kako ubiti doktora'

Što se događa kada jedanaest stranaca ukrcate na splav na kojem će provesti 101 dan u potpunoj izolaciji?

Okupljanje stranaca koji duži vremenski period provode u potpunoj izolaciji danas je već pomalo izlizan reality TV format, a najveću je popularnost doživio kroz Big Brother franšizu, no na početku sedamdesetih takav je pothvat napravljen kao ozbiljno antropološko znanstveno istraživanje.

Naime, davne 1973. godine krenuo je pionirski eksperiment - šest žena i pet muškaraca ukrcalo se na splav, sa zadatkom da na plovilu bez motora prijeđu Atlantski ocean.

Ovim eksperimentom stručnjaci su htjeli saznati je li ljudska rasa po svojoj prirodi nasilna i agresivna, odnosno kako će se ponašati u situacijama iz kojih ne mogu pobjeći. No tzv. 'Splav mira' ubrzo je prozvan 'Seks splav' jer su se članovi posade umjesto u svađe i međusobne sukobe mnogo više upuštali u ljubavne afere i seksualne aktivnosti.

Foto: Bullitt Film

Jedina osoba kojoj su htjeli nauditi bio je idejni začetnik i voditelj eksperimenta dr. Santiago Genoves, koji je bio s njima na brodu.

Antropolog Santiago je kazao da projektom želi prikupiti što više podataka o intimi ljudi koji su sačinjavali grupu odabranih sudionika, njihovom seksualnom ponašanju, moralu, kako se nose s teškoćama i koliko su spremni na suradnju.

Ideju za istraživanje dobio je nakon što je 1972. godine otet avion na kojemu se i on nalazio. Htio je istražiti zašto se ljudi u takvim situacijama počnu svađati i ulaziti u međusobne sukobe, pa je odlučio ispitati dinamiku međuljudskih odnosa tako što će izabranu grupu ljudi dovesti u opasnu situaciju na vrlo ograničenom prostoru.

Na splavi dužine 12 metara i širine nešto više od sedam metara, bio je samo jedan prostor predviđen za spavanje veličine četiri kvadrata. Santiago je u grupu izabrao privlačne ljude, često u braku ili roditelje kako bi eventualne ljubavne afere koje se dogode na splavu izazvale dodatnu napetost.

Htio je orgije i rat

Natječaj za sudjelovanje organizatori su objavili u novinama diljem svijeta, a interes je bio nezanemariv - prijavile su se stotine ljudi, a nekolicina odabranih podvrgnuta je psihološkom testiranju na temelju kojeg su odabrani sudionici.

Sudionici ekspedicije bili su s četiri različita kontinenta i različitih porijekla. Različitih religijskih pripadnosti, političkih opredjeljenja i nacionalnosti, Santiago je htio izvući maksimum - htio je orgije i rat. No dogodilo se nešto pomalo neočekivano - umjesto da su se sudionici međusobno posvađali, grupa se polako okrenula protiv Santiaga, voditelja projekta. Razmatrali su da se pobune, a u jednom trenutku čak su počeli razgovarati o tome da ubiju Santiaga.

Prvih dana nakon isplovljavanja, većinu sudionika uhvatila je morska bolest i bilo im je previše mučno za flertovanje. No oženjeni voditelj projekta Santiago, koji je tada imao pedeset godina, ubrzo se spetljao s mladom ženom, ispitanicom čije je ponašanje tijekom eksperimenta trebao promatrati.

Jedan od sudionika, knjižničar iz Alžira Rachida Lievre, kojeg su smatrali najprivlačnijim sudionikom, izjavio je sljedeće: 'Naravno da je Santiago htio da ljudi ulaze u seksualne odnose. Apsolutno. Htio je da s dva muškarca bore za jednu ženu, takve stvari'.

Liječnica Edna Reves iz Izraela priznala je da se poseksala s Charlesom Antonijem, koji je inače bio zaručeni voditelj restorana iz Cambridgea, ali i s japanskim fotografom Eisukeom Yamakijem.

No u praktičnom smislu, ljubavni odnos nije bilo ni najmanje lako ostvariti - u kabini za spavanje koju su svi dijelili nije bilo kreveta - imali su samo madraca nagurane jedan do drugog, a drugih prostorija za privatnost i nije bilo.

Majka dvoje djece, Edna koje je tada imala 32 godine, je to ovako objasnila: 'Seks na splavi bio je prilično komplicirano izvesti jer su te drugi ljudi uvijek mogli vidjeti. Možda da dvoje ljudi zajedno čuva stražu i ako se dosta brzi, onda ste se i uspjeli poseksati. No i to je bilo ponmalo izazovno, jer ste jednu ruku uvijek morali koristiti za držanje kormila'.

Kako je raspored za spavanje bio tako organiziran da su muškarci spavali pokraj žena, nerijetko se događalo da poneka ruka zaluta do susjedne postelje.

Rasistički prijedlozi i provokacije

Dvije žene potom su zatražile da se raspored dežurstva na brodu organizira tako da parovi budu zajedno kako bi to vrijeme mogli iskoristiti za vođenje ljubavi. Jedan dio posade se s tim prijedlogom nije složio, no kao kompromisno rješenje, Santiago je omogućio parovima sat vremena privatnosti koje su mogli provesti na palubi. Takvoj odluci najglasnije se protivio Bernardo Bongo, katolički svećenik iz Angole.

Kako je osim Bernarda jedino Fe Seymour, 23-godišnja vezistica bila crne boje kože, Santiago se svojski trudio da se Bernardo, inače zavjetovan na celibat, upusti u ljubavnu vezu s Fe.

- Rekao mi je da bismo ja i Bernardo trebali ući u seksualne odnose jer smo oboje crnci. To je bilo rasistički - kazala je kasnije Fe.

Santiago im je konstatno davao upitnike u kojima su morali odgovarati s kime bi se najradije seksali i koliko se često samozadovoljavaju. Njihovi odgovori trebali su ostati tajna, no kada je došlo do svađa Santiago bi njihove odgovore čitao na glas kako bi izazvao još veći bijes.

Eksperiment pretvoren u dokumentarac

Fantastično putovanje od oko osam tisuća kilometara je snimano i pretvoreno u dokumentarac The Raft kojeg će prikazati na London Film Festivalu sljedećeg mjeseca. Na predstavljanju filma bi se trebali pojaviti i sudionici istraživanja, odnosno njih sedam koji su i danas živi.

Foto: Bullitt Film

Po završetku eksperimenta, svi sudionici prošli su detaljna psihološka ispitivanja. No zaključke Santiagovog eksperimenta ismijala je cijela antropološka zajednica - Santiago je odbacio sve znanstvene protokole čim se upustio u odnos s jednom od sudionica čije je ponašanje trebalo biti predmet analize.

- Mislim da je i on sam bio malo zbunjen oko toga što želi postići. Kolege su ga žestoko kritizirale zbog njegove dvostruke uloge u istraživanju - kao objektivnog znanstvenika i ispitanika koji sudjeluje i eksperiment - izjavio je Marcus Lindeen, redatelj filma.

