'Samo tren je bio potreban da izgubimo sina. Sigurno vozite!'

Tren je bio potreban da te zavolimo i tren da te izgubimo. Sigurno vozite!, natpis je koji stoji iznad velike nacrtane slike nasmiješenog mladića na zidu podvožnjaka na osječkoj južnoj obilaznici. Na tom je mjestu početkom veljače život izgubio David Jurkić (21) iz Osijeka kada je, vozeći se tom cestom, iz nepoznatog razloga sletio sa kolnika i zabio se u noseći betonski zid podvožnjaka.

Poginuo je na mjestu. On je jedna od četiri osobe koje su posljednjih nekoliko godina izgubile život upravo u tom podvožnjaku. Njegovi roditelji, prijatelji i djevojka odlučili su izradili mural na kobnom podvožnjaku kojime bi, na pomalo jeziv ali upečatljiv način, upozorili ostale vozače na tragičnu specifičnost toga dijela državne ceste.

- Taj dan smo sin i ja proveli zajedno. Došao je k meni na ručak, čak i ranije nego je uobičavao. Razgovarali smo, zezali se, rekao da mora kasnije do prijatelja pomoći mu oko nekog posla. Oko 16 sati je otišao. Ispratio sam ga ne znajući da ga vidim zadnji puta. Sjeo je u svog Golfa 5 kojega smo mu kupili par mjeseci prije toga i mahnuo mi. Kao i svaki puta do tada, kada bi sjeo za volan, doviknuo sam mu 'vozi sigurno i vidimo se'. I otišao je. U 17.20 sati nazvao je svoju djevojku Luciju iz auta. Bio je veseo, rekao joj je da ima za nju iznenađenje i da uskoro dolazi kod nje. U 18.05 djelatnici Hitne pomoći proglasili su njegovu smrt. Izvukli su ga iz posve smrskanog automobila koji je bio zabijen u stup podvožnjaka - priča Davidov tata Željko Jurkić (48) iz Antunovca koji je bio inicijator izrade sinovljevog murala na mjestu nesreće.

David je bio njegov sin jedinac. Izgubio ga je iz razloga koji mu još nije poznat pa je protekle mjesece proveo istražujući svaki segment, svaki posljednji minut sinovog života. Ne znamo točno ni gdje je bio neposredno prije stradavanja. Pretpostavljamo da je bio u Azilu za napuštene pse jer su on i njegova djevojka Lucija željeli udomiti psa. Možda je to bilo iznenađenje koje je imao za nju no, u autu nije pronađen nikakav pas niti njegovi tragovi. Možda se samo vozao cestama oko grada, što je često znao raditi jer je volio aute, bio je automehaničar, vozio je od svoje 18-te godine, išao autom na more, u Zagreb, na putovanja. Znao sam da je dobar vozač i imao sam povjerenja u njega.

Nakon što je stradao, provedeno je vještačenje kojime je utvrđeno da je u trenutku nesreće David vozio oko 110-120, a u tom dijelu je dozvoljeno 90; cesta je bila mokra i kliska, ali sa nje nije izletio zbog brzine ili proklizavanja nego zbog refleksne radnje skretanja u stranu koju je učinio brzo, zbog nečega što mu se prepriječilo na cesti, nečega što je htio izbjeći. Vjerujem da je to bila neka životinja koja je došla iznenada na cestu jer taj podvožnjak, iako se nalazi praktično usred polja, čistine izvan grada, nema postavljene zaštitne ograde koje bi priječile istrčavanje životinja na cestu. Istovremeno, cesta je sama izgrađena tako da ne prašta niti jednu grešku vozača, što se kosi sa pravilima struke.

Cesta nema čak ni metalne odbojnike postavljene uz kolnik koji bi zasigurno spriječili da u tom podvožnjaku stradaju četiri osobe, kaže Željko dodajući kako je zbog svega odlučio učiniti bar nešto kako bi upozorio vozače na dodatan oprez u tom podvožnjaku. U dogovoru sa bivšom suprugom, Davidovim najboljim prijateljem Brunom i dugogodišnjom djevojkom Lucijom osmislili su mural. Nacrtao ga je jedan osječki grafiter. "Lucija je osmislila tekst iznad slike, Bruno je želio da piše RIP, a ja sam htio da piše 'sigurno vozite'.

Mnogi su ga već vidjeli, nazvali me i rekli da je to dobar način upozoriti na opasnosti u vožnji. Nigdje ništa slično kod nas nisu vidjeli. Mislim da ni nema. Ako ništa drugo natjera vas da usporite ispred tog podvožnjaka kako biste vidjeli mural i pročitali što piše. Volio bih kada bi hrvatske ceste postavile te metalne odbojnike i zaštitnu mrežu za životinje jer osim činjenice da je u tom podvožnjaku život izgubilo četiri osobe, stoji i činjenica da se dogodio i veći broj lakših nesreća. Znači, nešto se u tom podvožnjaku ipak čudno događa i na to treba obratiti pažnju" zaključuje Jurkić koji redovno odlazi na to mjesto gdje je naslikan mural, pokositi travu, očistiti prostor i upaliti novu svijeću za Davida.

