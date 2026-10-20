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DAR NA MOZARTOV ROĐENDAN

SAMO U 24SATA: U četvrtak megaposter Dražena Petrovića!

Piše 24sata,
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SAMO U 24SATA: U četvrtak megaposter Dražena Petrovića!
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Foto: Josip Bistrović/24sata
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Potražite svoj primjerak 24sata u četvrtak na kioscima i uz novine preuzmite megaposter košarkaške legende...

Neke košarkaške priče ne završavaju posljednjim zviždukom. Draženova živi u sjećanjima na njegove koševe, u snimkama koje se gledaju iznova i u svakoj novoj generaciji koja otkriva zašto je jedan Petrović postao košarkaški Mozart. U četvrtak mu zajedno čestitamo rođendan: 24sata čitateljima daruje megaposter Dražena Petrovića!

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Predstava o košarkaškome Mozartu: Dražena su prikazali kao 'običnog dečka iz kvarta'

Bio je igrač zbog kojeg se ostajalo pred televizorom, odlazilo na utakmice i vjerovalo da je preokret moguć sve dok je lopta u njegovim rukama. Iza poteza koji su izgledali tako lako stajali su sati i sati treninga, upornost i ljubav prema košarci.

Foto: Josip Bistrović/24sata

Za neke je Šibenčanin uspomena na djetinjstvo i prve odlaske na tribine. Za druge je uzor koji su upoznali kroz priče roditelja i snimke njegovih utakmica. Zato je njegov rođendan prilika da se prisjetimo sportaša čije ime i danas izgovaramo s ponosom. 

Potražite svoj primjerak 24sata u četvrtak na kioscima i uz novine preuzmite megaposter Dražena Petrovića!

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