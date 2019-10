'Samo zlonamjernici kažu da Hvidra destabilizira ovu Vladu!'

Iako su proteklih mjesec dana čelnici HVIDRA-e upućivali oštre poruke zbog izjava Milorada Pupovca, napadali ga pa čak poručivali i da HDZ treba raskinuti koaliciju sa SDSS-om, nakon sastanka s premijerom Andrejem Plenkovićem u ponedjeljak su ipak ublažili retoriku, ali i zahtjeve.

- Ma nije uopće raskid koalicije bio upitan. Mi smo stajališta da su nacionalne manjine dobrodošle, a jasno da mi tražimo da se pojedinci koji čine štetu državi ispričaju, kažu da su pogriješili - istaknuo je predsjednik HVIDRA-e i HDZ-ov saborski zastupnik Josip Đakić.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Na sastanku su, dodao je, izrazili zabrinutost zbog neodgovaranja DORH-a na njihov zahtjev da se pokrene istraga protiv Pupovca i ne očitovanja ima li u njegovim izjavama kaznenog djela ili ne, ali i zbog sporog procesuiranja ratnih zločina.

- Dobili smo određene informacije koliko vukovarskih zločinaca je procesuirano i koliko je u postupku, iako smatramo da izvješće koje je DORH uputio u Sabor za 2018. ima svojih nedostataka o kojima ćemo razgovarati u budućnost. Sporost i neučinkovitost ne opravdava nikoga - rekao je dodavši kako HVIDRA ima strpljenja.

Najavio je i da će kao predsjednik saborskog Odbora za ratne veterane sazvati i tematsku sjednicu koja se tiče Milorada Pupovca i ratnih zločina, za što je dobio zahtjev.

- Zadovoljni smo sastankom, bio je u apsolutno normalnom tonu. Vlada je 'suport' svim udrugama pa tako i nama. Razumni su u pogledu onoga što smo mi tražili, oni su prvi osudili izjave Pupovca, tako i danas razumiju naše nezadovoljstvo i inicijativu da i to raščistimo - istaknuo je Đakić te poručio da je uvjet razgovora s Pupovcem da se on ispriča za svoje izjave.

Osvrnuo se i na navode da HVIDRA služi za destabilizaciju Vlade Andreja Plenkovića.

- Mislim da su to zlonamjernici koji to žele učiniti kako bi nanijeli štetu i premijeru, stranci, ali i HVIDRA-i. Plenković je sa svojom Vladom učinio puno dobrih koraka za Hrvatsku i zašto HVIDRA to ne bi ocijenila pozitivnim - rekao je istaknuvši kako se oni nisu sporili s Plenkovićem nego Pupovcem kao koalicijskim partnerom.

- To su svi u Hrvatskoj osudili pa tako i mi. Možda smo mi bili malo žešći s obzirom da smo mi za ovu državu krvarili, pa onda možda imamo i pravo reći koju više - rekao je.

Na sastanku su bili i ministri branitelja Tomo Medved, unutarnjih poslova Davor Božinović te obrane Damir Krstičević.

- Održali smo radni sastanak i osnovni zaključak je da dijalog i razgovor nemaju alternative, o svim otvorenim pitanjima ćemo razgovarati - rekao je Medved.

Na pitanje je li on zadovoljan procesuiranjem ratnih zločina, ministar Medved je poručio da on osobno neće biti zadovoljan dok posljednji počinitelj teških kaznenih djela ratnih zločina u Hrvatskoj ne bude procesuiran.