Samobor osigurao 625.000 eura za učenike: Evo što će ih dočekati na školskim klupama

Grad Samobor i ove godine u cijelosti financira kupnju radnih bilježnica i drugih obrazovnih materijala za sve učenike svojih osnovnih škola, njih oko tri tisuće, a za to je u proračunu osigurao 460.000 eura.

I dok država osigurava udžbenike, Grad u cijelosti financira kupnju radnih bilježnica i drugih obrazovnih materijala za sve svoje osnovnoškolce, svi materijali dočekat će ih na školskim klupama početkom nove školske godine.

Učenicima s prebivalištem na području Grada koji pohađaju srednju školu u Samoboru ili drugim gradovima i općinama, osim Grada Zagreba, Samobor osigurava jednokratnu novčanu naknadu od 200 eura za kupnju udžbenika i drugih obrazovnih materijala.

Za ovu je mjeru u ovogodišnjem gradskom proračunu osigurano 165.000 eura, a očekuje se da će njome biti obuhvaćeno oko 800 srednjoškolaca.

Ovim mjerama za osnovnoškolce i srednjoškolce Samobor izdvaja ukupno 625.000 eura.

Samobor i u novoj školskoj godini nastavlja učenicima srednjih škola sufinancirati troškove prijevoza ZET-om. Redovitim srednjoškolcima koji imaju prebivalište na području Grada, sufinancira polovicu cijene mjesečnog ZET-ova kupona, dok drugu polovicu iznosa plaćaju učenici sami.