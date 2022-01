Mislim da radi djece opet se moram negdje smjestiti jer mene sutra neće biti, oni nemaju oca. Bar da imaju taj neki svoj kvadrat, rekla nam je Enisa Popović koja već dvije godine traži stan na Braču u mjestu Pučišća u kojem bi živjela sa svoja tri sina.

Unatrag pet godina Enisa je postala samohrana majka s troje djece. Nakon smrti njenog muža sve se drastično promijenilo. Enisa je, bez stalnoga zaposlenja, bez stana, nastavila sama brinuti o svoja tri mala sina. Plaćala je redovito iznajmljene stanove, prehranjivala djecu povremenim poslovima i odgajala ih kao dobre i odgovorne članove zajednice i marljive učenike. U neprekidnoj je potrazi za stanom, koji nije lako plaćati. Stanodavci slobodan prostor radije koriste za ljetni turistički najam negoli za trajni najam obitelji s troje djece.

- Sad će pet godina od kada mi je suprug preminuo od raka pluća. Nakon njegove smrti prihvatila i njegov posao održavanja te jedne kuće. Mada se on najviše bavio mehanikom i radio mnogo sa strane, zvali su ga 'svaštara' u mjestu. Ja sam par sezona radila u hotelu u Supetru, ali sam radi njegove bolesti morala ostati kod kuće– ispričala je Enisa.

Majka je i sama svjesna kako će mještani prije svoje stanove iznajmljivati turistima tijekom sezone nego nekom podstanaru tijekom cijele godine.

- Više mogu zaraditi u tih tri mjeseca nego što bi im ja platila tijekom cijele godina – rekla je Enisa svjesna problema s kojim se bore svi građani u blizini mora, a to je sezonalnost.

Enisa je majka troje djece u dobi 8, 12 i 15 godina. Cijela situacija i za djecu iznimno je teška.

- Djeca sve razumiju to je problem, koliko god ih želimo ograditi treba se djeci sjesti s njima i objasniti im. Puno pitanja im postavljaju izvan kuće, malo su izgubljeni. Kako to objasniti kad se svako jutro probudi jedan sin i pia 'Mama do kad ćemo biti u ovoj kući i kad će nas ovdje izbacit' nije neki osjećaj – rekla je Enisa.

Upravo za njih Crveni Križ na Braču pokrenuo je humanitarnu akciju u svrhu stambenoga zbrinjavanja.

- Cijelu obitelj upoznali smo unatrag pet godina kada je muž Enise bio bolestan, imao je karcinom. Oni su u jako lošoj financijskoj situaciji i muž joj je nažalost preminuo te je s njom ostalo troje djece. Mi se iz Crvenog križa trudimo njima pomoći, ali tu se radi o jednom začaranom krugu. Bili su do sada i podstanari u jednoj kuću na ulazu u Pučišća, ali evo ti ljudi sada žele urediti kuću te se Enisa mora sama snaći za dalje – rekao je Mate Mladina ravnatelj Crvenog Križa na Braču.

Advent s tri srca naziv je humanitarne akcije koju je pokrenuo Crveni Križ.

Tijekom akcije skupljeno je preko 65 tisuća kuna te je jedna žena s Brača odlučila obitelji darovati i građevinsko zemljište kako bi izgradili svoj dugo očekivani dom. No, i tu se pojavljuju problemi, ovaj put birokratske prirode.

- Parcelu nam je darovala jedna žena iz Pučišća, ali ta parcela sad jedan dio su uzeli susjedi, drugi dio pripada općini, od 441 kvadrat ostalo je 300 kvadrata za mene. No, zanimljivo je kako se nitko na tih 141 kvadrat nitko nije upisao – priča nam Enisa.

Nije problem ovdje kvadratura niti tih 141 kvadrat koji nije upisan. Naime, u planu je izrada urbanog plana prometnica za Pučišća te bi dio ceste trebao proći kroz tu parcelu.

- Urbani plan radi nas u skorijem roku sigurno neće izbaciti. Ja bih voljela kada sam već dobila od te žene tu parcelu da je mogu da se stavi mobilna kuća ili izgradi neka malena. Ne tražimo mi vilu, dozvolite nam tih 50 kvadrata da imam i da sam na svojem – kroz suze priča Enisa.

Za pomoć su se obratili i Općini Pučišća u nadi da će saznati koji je koncept tog urbanog plana te kroz koji dio njene nove parcele će ići cesta. Kako je planirano na toj parceli trebala je biti postavljena mobilna kućica ili kontejner. Čak ni tu nije moglo proći bez problema po pitanju struje, vode, kanalizacije pa čak i kućnog broja koji nije moguće dobiti na mobilne kućice.

- Načelnik mi je ponudio tri opcije. Prva je uzmi školski stan, ali ta kuća je ruševina za to ne bi bilo dovoljno 10 donacija da se obnovi. Druga solucija našeg načelnika je bila strpati novce u džep i biti podstanar, a treća napomenuo je svoju situaciju da je i on u kreditima. Meni to nije opcija. Meni ne znači opet staviti novac u džep i ići od vrata do vrata 'ej hoćeš me primiti na godinu dana' – objašnjava nam Enisa.

- Meni je sad rok 1.7. do kada mogu biti u ovom stanu ako se ništa ne odigra skupit ću svoje kofere i idem s djecom. Ako se ne može u ovolikom mjestu naći jedna parcela ili stara kuća koja se može renovirati i ako im nije u interesu da tri dječaka ostanu ovdje i imaju svoje obitelji onda neka dignu ruke – kroz suze je zaključila Enisa.