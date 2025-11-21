Riječ je o jednoj od najpoznatijih afera u javnom sektoru, koja je godinama punila naslovnice nakon što je otkriveno da je Jozinović sam sebi odobravao visoke novčane nagrade
Samouhljeb Jozinović saznao je kaznu! Mora vratiti novac koji je sebi isplaćivao kao bonus...
Bivši direktor regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica, Mladen Jozinović, nepravomoćno je osuđen na dvije i pol godine bezuvjetnog zatvora u ponovljenom postupku zbog nezakonite isplate bonusa u iznosu od oko 200 tisuća eura. Presudu je donijelo sudsko vijeće Županijskog suda u Varaždinu, nakon što je ranija oslobađajuća presuda ukinuta odlukom viših sudskih instanci, piše eMeđimurje.
Riječ je o jednoj od najpoznatijih afera u javnom sektoru, koja je godinama punila naslovnice nakon što je otkriveno da je Jozinović sam sebi odobravao visoke novčane nagrade. Zbog toga je u javnosti stekao nadimak “samouhljeb”. Istodobno, projekt uspostave regionalnog centra za gospodarenje otpadom stagnirao je, a količine otpada na odlagalištu u Koprivničkom Ivancu naglo su rasle, s vrhuncem 2016. godine kada je odloženo gotovo 100 tisuća tona.
Sud je Jozinoviću, osim zatvorske kazne, naložio i povrat cjelokupnog nezakonito stečenog iznosa s kamatama. Presuda još nije pravomoćna i očekuje se žalba obrane. U drugom postupku, vezanom uz lažnu diplomu, ranije mu je izrečena uvjetna kazna.
Unatoč aferi i sudskim procesima, Jozinovićeva poslovna karijera nije pretrpjela veće posljedice. Nakon odlaska iz Piškornice zaposlio se u zagrebačkoj tvrtki Zero Global Waste Croatia, povezanoj s teksaškim poduzetnikom Jefforyjem Blackardom, gdje prema sudskim spisima prima visoku mjesečnu plaću. Ta je tvrtka posljednjih godina poslovala s gubicima, uz minimalne prihode, piše Danica.
Cijeli slučaj i dalje izaziva snažne reakcije javnosti, osobito zbog pitanja odgovornosti u javnim poduzećima te nadzora nad trošenjem javnog novca.
