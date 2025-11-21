Samouhljeb Jozinović saznao je kaznu! Mora vratiti novac koji je sebi isplaćivao kao bonus...

Bivši direktor regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica, Mladen Jozinović, nepravomoćno je osuđen na dvije i pol godine bezuvjetnog zatvora u ponovljenom postupku zbog nezakonite isplate bonusa u iznosu od oko 200 tisuća eura. Presudu je donijelo sudsko vijeće Županijskog suda u Varaždinu, nakon što je ranija oslobađajuća presuda ukinuta odlukom viših sudskih instanci, piše eMeđimurje.

Riječ je o jednoj od najpoznatijih afera u javnom sektoru, koja je godinama punila naslovnice nakon što je otkriveno da je Jozinović sam sebi odobravao visoke novčane nagrade. Zbog toga je u javnosti stekao nadimak “samouhljeb”. Istodobno, projekt uspostave regionalnog centra za gospodarenje otpadom stagnirao je, a količine otpada na odlagalištu u Koprivničkom Ivancu naglo su rasle, s vrhuncem 2016. godine kada je odloženo gotovo 100 tisuća tona.

Sud je Jozinoviću, osim zatvorske kazne, naložio i povrat cjelokupnog nezakonito stečenog iznosa s kamatama. Presuda još nije pravomoćna i očekuje se žalba obrane. U drugom postupku, vezanom uz lažnu diplomu, ranije mu je izrečena uvjetna kazna.

Unatoč aferi i sudskim procesima, Jozinovićeva poslovna karijera nije pretrpjela veće posljedice. Nakon odlaska iz Piškornice zaposlio se u zagrebačkoj tvrtki Zero Global Waste Croatia, povezanoj s teksaškim poduzetnikom Jefforyjem Blackardom, gdje prema sudskim spisima prima visoku mjesečnu plaću. Ta je tvrtka posljednjih godina poslovala s gubicima, uz minimalne prihode, piše Danica.

Cijeli slučaj i dalje izaziva snažne reakcije javnosti, osobito zbog pitanja odgovornosti u javnim poduzećima te nadzora nad trošenjem javnog novca.