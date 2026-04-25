Sanader: Hajdaš Dončić je balkanska pudlica Benčićke

Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Ante Sanader poručio je u subotu iz Splita da HDZ nudi rješenje i poziva na dogovor oko izbora sudaca Ustavnog suda, te je predsjedniku SDP-a Siniši Hajdašu Dončiću odgovorio da se ponaša kao balkanska pudlica Sandre Benčić, a za predsjednika Mosta Nikolu Grmoju rekao da je igrač SDP-a. Sanader je kazao da su nakon natječaja za izbor sudaca Ustavnog suda saslušali sve prijavljene kandidate, krenuli u pregovore oko uvjeta sa SDP- om i Možemo. Tvrdi kako su pregovori prekinuti kada je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, nakon organiziranog dočeka za rukometaše, rekao da ne želi pregovarati s HDZ-om oko izbora ustavnih sudaca.

Pokušali su tihom diplomacijom i razgovorom s pojedinim članovima obje stranke tražiti rješenje, no cijelo vrijeme ih se optuživalo da će postaviti svoje uhljebe. Ovaj tjedan smo održali sjednicu koju su SDP i Možemo revoltirano napustili, ne želeći nastaviti razgovor bez ikakvog argumenta i primjedbe na HDZ-ove kandidate, opisao je Sanader.

"Jučer je Hajdaš Dončić bez ikakvog argumenta ​divljačkim nastupom vrijeđao na najgori način. Ponaša se kao balkanska pudlica Sandre Benčić jer jedino to može opravdati njegovo ponašanje. Očito je njegovo dokazivanje, divljaštvo, omalovažavanje, pljucanje, gađenje jedini argumenti koje iznosi u ovoj situaciji", istaknuo je Sanader.

Smatra kako je želja SDP-a i Možemo da se razgovori prekinu, kandidati ne izaberu i da ne žele kompletni sastav Ustavnog suda. To je po njegovim riječima jučerašnjim izjavama i nastupom potvrdila Sandra Benčić za koju je rekao da radi u Zagrebu kao "zabraniteljica svih događaja koji njoj i stranci nisu po guštu, a tako se ponaša i pred Ustavnim sudom".

Dodao je da ne zna je li to sukob zbog njihova dva kandidata oko kojih se očito nisu dogovorili ili ne žele da se popuni Ustavni sud.

Za predsjednika stranke Most Nikolu Grmoju rekao je da je igrač SDP-a, odnosno potvrdio je "koaliciju SDP-a i Mosta iz Sinja".

Dodao je da Grmoja očito blokira izbor za Ustavni sud i nastavio da su tužni i žalosni što se u situaciji bez argumenata divljačkim nastupom, posebno Hajdaša Dončića, na takav način blokira izbor sudaca.

Najavio je kako će u srijedu biti rasprava o izboru, a u četvrtak se potencijalno može glasati o izboru sudaca Ustavnog suda.

Upitan je rekao da Grmoja koristi svoju poziciju za političke manipulacije i blokira daljnje pregovore.

Ne smatra da je HDZ odgovoran već poručuje da SDP i Možemo "dođu u četvrtak na glasovanje, prihvate tri kandidata, pa su riješili problem".

Čelnici Most​a i SDP- a oštro su kritizirali HDZ i premijera Andreja Plenkovića zbog izbora sudaca Ustavnog i Vrhovnog suda.

Nikola Grmoja ​je među ostalim izjavio da je Ustavni sud isključivo političko tijelo oko kojeg se HDZ i ljevica bore za prevlast zanemarujući građane, da Plenković štiti svoje i da funkcioniraju kao mafija. Siniša Hajdaš Dončić nazvao je u petak premijera Andreja Plenkovića 'balkanskim Trumpom' ustvrdivši kako je zbrinjavanje Davida Sopte u Upravu ACI-ja 'dno dna HDZ-ove politike i kriminalni nemoral'.

Za izbor ustavnih sudaca potreban je dogovor vladajućih i oporbe jer ih se bira dvotrećinskom većinom. Nakon što su napustili sjednicu Odbora za Ustav Saša Đujić (SDP) i Sandra Benčić (Možemo!) poručili su da je za njih ta priča gotova, da neće glasati za HDZ-ov prijedlog te da voljom premijera Andreja Plenkovića neće biti izabrana tri nova suca Ustavnog suda.