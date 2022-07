Sanader i jataci ubili su HDZ u Splitu. A premijer ga se boji...

Nakon izbornog debakla i poraza njihova kandidata Zorana Đogaša u splitskom HDZ-u padaju ostavke, no svima je jasno da promjene u gradskoj organizaciji neće riješiti problem sve dok se on ne raščisti i u županijskoj organizaciji stranke, pa se zaziva i ostavka Ante Sanadera, jer sve ostalo je kozmetika. Mnogi upravo njega, ali i njemu bliske ljude, poput Ante Mihanovića, koji je, prema pričama mnogih, bježao od kandidature za gradonačelnika, smatraju najodgovornijima za ovakav izborni rezultat i smatraju da ne mogu naprijed ako se ne promijeni sustav koji je on uspostavio. Podsjetimo, Sanader je nakon prvog kruga poručio kako je za poraz kriva “fjaka”. A kakvo je stanje u HDZ-ovim lokalnim organizacijama, jasno govori poruka predsjednika županijske Zajednice utemeljitelja HDZ-a Ivice Tafre, koji je dao ostavku nakon što je to dan ranije učinio i čelnik splitskog HDZ-a Vice Mihanović.