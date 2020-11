'Sanader je poslao poruku da nije kriv počinitelj nego žrtva'

<p>Poruka da žena koja nosi minicu si je sama kriva ili ako dobije batina da se trebala bolje udati je poruka koja je jučer stigla s najvišeg mjesta u sabornici, od potpredsjednika Sabora <strong>Ante Sanadera</strong> koji je <strong>Domagoju Hajdukoviću</strong> rekao da je kao žrtva nasilja trebao bolje birati društvo, istaknula je<strong> Marija Selak Raspudić</strong> tijekom slobodnog govora.</p><p>„Zamislite nije kriv počinitelj nego je kriva žrtva koja nije dovoljno dobro izabrala društvo i ta poruka poslana je upravo na dan borbe protiv nasilja ”, dodala je.</p><p>Selak Raspudić poručila je Sanaderu da kada je riječ o nasilju ljudi se ne dijele na lijeve i desne, već na počinitelje i žrtve, na primitivce i one koji to nisu.</p><p>Prozvala je i premijera <strong>Andreja Plenkovića</strong>. „Uvaženi europski premijeru Plenkoviću, biste li možda mogli na francuskom objasniti hrvatskom narodu što mislite o skandaloznom i seksističkom ispadu vašeg potpredsjednika Sabora Sanadera”, rekla je.</p><p>Dodala je kako razmišlja da se danas nasreću prikladno obukla jer da je slučajno obukla kratku suknju to bi možda za nekoga bila provokacija koja bi opravdavala bilo kakav nasilni čin.</p><p><strong>Marko Milanović Litre</strong> (Klub Hrvatskih suverenista) upozorio je u slobodnom govoru na zabrinutost ugostitelja zbog novih strožih epidemioloških mjera koje će za njih, kako tvrdi, imati nesagledive posljedice .</p><p>„Nove mjere utjecat će na njih ne samo do 21. prosinca nego najmanje do sljedeće turističke sezone ako ne i dulje”, upozorio je Milanović Litre dodavši kako epidemiološke mjere moraju pratiti gospodarske mjere po uzoru na Njemačku.</p>