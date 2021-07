Više od dva desetljeća su prošla otkako je SDP-ov dubrovačko-neretvanski župan Ivan Šprlje prvi lansirao ideju o spajanju hrvatskog teritorija Pelješkim mostom. Točnije - 24 godine. Od početne ideje da se na Pelješac ne mora preko druge države do praznih obećanja - bilo je tu svega. HDZ je najprije ideju odbio, ali ju je već sljedeće godine prihvatio. I od tada on postaje mantra HDZ-a. Most je potom 2000. ušao u prostorni plan Dubrovačko-neretvanske županije.