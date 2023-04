Sanader o prekinutoj sjednici Županijske skupštine: 'Ništa čudno, očito Bulj vodi oporbu'

Nakon što je sjednica splitsko-dalmatinske Županijske skupštine prekinuta u ponedjeljak jer je utvrđeno da nema kvoruma, Ante Sanader, HDZ-ov politički tajnik i vijećnik u Skupštini Splitsko-dalmatinske županije dao je izjavu za medije.

- Znali smo da nemamo kvorum, očekivali smo da će oporba imati razumijevanja za važne točke koje je župan Boban stavio na dnevni red. Dvije ključne točke bile su nabavka CT-a za Dom zdravlja, i jedna točka koja je bila vezana za Nastavni zavod za javno zdravstvo. To nam je bila hitna točka, pitanje je zemljišta da bi se mogao nastaviti gradit NZJZ- kazao je Sanader.

- Oni su tako odlučili, nisu imali razumijevanja i to je njihova stvar. Neki naši ljudi nisu mogli doći, ali smo htjeli iskoristit vrijeme prije Uskrsa. Sad čekamo...- nastavio je.

Osvrnuvši se na pitanje krize vlasti u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Sanader je nastojao umiriti javnost rekavši da krize nema te da s partnerima izvrsno surađuju, piše Dalmacijadanas.

- Nemam takve informacije, mi i naši partneri kao što je Domovinski pokret dobro surađujemo. Nema nikakvih problema, ali ovo je bio opći interes za sve građane županije. Imamo mi većinu, nije tu problem. Sazvali smo Skupštinu da bi izglasali važne točke prije uskrsnog vremena. No, oporba je opet pokazala nerazumijevanje, nisu im u interesu građani. Molili smo ljude da ostanu i da usvojimo dvije točke koje su važne, a neka onda odu iz Skupštine. Ništa nije čudno, očito Miro Bulj (Most) vodi oporbu, pa me više ništa ne čudi- zaključio je Ante Sanader.

