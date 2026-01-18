Obavijesti

'SMRTNA PRESUDA ZA NATO'

Sanchez: Američka invazija na Grenland učinila bi Putina najsretnijim čovjekom

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Ana Beltran

Španjolski premijer Pedro Sanchez rekao je u intervjuu objavljenom u nedjelju da bi američka invazija na Grenland 'učinila Putina najsretnijim čovjekom na svijetu'

Admiral

Sanchez je rekao da bi svaka vojna akcija SAD-a protiv danskog prostranog arktičkog otoka naštetila NATO-u i legitimizirala rusku invaziju na Ukrajinu.

Norvežani pesimistični: 'Gotovo je. Trump će uzeti Grenland' 01:22
Norvežani pesimistični: 'Gotovo je. Trump će uzeti Grenland' | Video: 24sata/Reuters

- Ako se usredotočimo na Grenland, moram reći da bi američka invazija na taj teritorij učinila Vladimira Putina najsretnijim čovjekom na svijetu. Zašto? Zato što bi legitimizirala njegov pokušaj invazije na Ukrajinu. Ako bi Sjedinjene Države upotrijebile silu, to bi bila smrtna presuda za NATO. Putin bi bio dvostruko sretan - rekao je u intervjuu za novine La Vanguardia.

Predsjednik Donald Trump u subotu je, čini se, promijenio stav prema Grenlandu obećavši da će povećati carine europskim saveznicima dok se Sjedinjenim Državama ne dopusti kupnja Grenlanda.

GRENLAND MU JE 'TROFEJ' Analitičarka: Trump prijetnjom carinama želi podijeliti Europu
Analitičarka: Trump prijetnjom carinama želi podijeliti Europu

U objavi na Truth Socialu, Trump je rekao da će dodatne uvozne carine od 10% stupiti na snagu 1. veljače na robu iz Danske, Norveške, Švedske, Francuske, Njemačke, Nizozemske, Finske i Velike Britanije - a sve već imaju carine koje je uveo Trump.

SANKCIJE, CARINE... Krizni sastanak predstavnika EU-a usred Trumpovih prijetnji
Krizni sastanak predstavnika EU-a usred Trumpovih prijetnji

Te bi se carine povećale na 25% 1. lipnja i nastavile bi se primjenjivati ​​sve dok se ne postigne dogovor o američkoj kupnji Grenlanda, napisao je Trump.

KAOS ZBOG TRUMPA FOTO Tisuće na ulicama Danske i Grenlanda, prosvjednici: 'Prste što dalje od naše zemlje...'
FOTO Tisuće na ulicama Danske i Grenlanda, prosvjednici: 'Prste što dalje od naše zemlje...'

On je više puta inzistirao da se neće zadovoljiti ničim manjim od vlasništva nad Grenlandom, autonomnim teritorijem Danske. Čelnici Danske i Grenlanda odgovorili su da otok nije na prodaju i da ne želi biti dio Sjedinjenih Država.

