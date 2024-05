Sandra Benčić: 'Domoljublje DP-u nije uopće na prvom mjestu'

Postoje dva lica Domovinskog pokreta. Jedno njihovo lice, Imovinskog pokreta kako ih ja zovem, struja koju zanima energetika, eventualna privatizacija dijela HEP-a i državnih poljoprivrednih zemljišta, što mislim da je od osobitog interesa Radiću. Drugo lice se tiče smanjivanja prava određenih skupina i širenje jedne vrste društvenog uređenja kojem Hrvatska nikad nije bila sklona i kojemu je Hrvatska pružala otpor. To je jedna razina specifične retrogradnosti, rekla je u razgovoru za N1 Sandra Benčić.

Benčić smatra da u DP-u postoje i radikalne struje koje žele smanjiti određena ljudska prava.

- Ne kažem da to oni ne žele provesti, samo kažem što je njihovom stvarnom šefu (op.a. Radić) primarni cilj. To njihovo zamagljivanje nije da neće imati žrtve, imat će ozbiljne žrtve – žene, rodne i nacionalne manjine, ali i društvo u cjelini jer ćemo ići debelim korakom unatrag ako oni provedu svoj program - smatra ona.

Osvrnula se i na Andreja Plenkovića.

- Svi koje je Andrej Plenković maknuo i udaljio od HDZ-a dok je HDZ pomicao prema centru vratili su se na scenu u obliku koalicijskog partnera – dite se vratilo materi. Možda kod nekih HDZ-ovaca nije to dijete koje su htjeli da se vrati materi, ali jedan dio je htio to. I unutar HDZ-a postoji jaka struja koja je možda i sličnija DP-u nego nekim politikama koje su i hrvatske i europske politike dugi niz godina. Oni će sve što im pretjerano ne šteti pustiti jer i HDZ je klijentelistička stranka jer njihove članove zanimaju resursi, a što će biti s društvom, ekonomijom – to je u drugom planu - tvrdi.

- DP-u domoljublje nije na prvom mjestu, ovi koje drže ruku na srcu dok svira himna zapravo drže novčanik, oni pod krinkom domoljublja čapaju javne resurse i pretvaraju u nečiju privatnu dobit - dodala je.