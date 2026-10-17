'Sanitet je propucan u vožnji! Tehničaru su vadili zrno iz šake. Vozač je spriječio tragediju'

Mislim da je ovo prvi ovakav slučaj u Hrvatskoj da metak pogodi sanitetsko vozilo. Moram reći samo, savjesnošću, prisebnošću vozača je u biti spriječena veća i ozbiljna tragedija. On je uspio na vrijeme zaustaviti vozilo, zbrinuti kolegu koji je bio ozlijeđen, zbrinuti mu ruku i nastaviti vožnju do naplatnih kućica u Slobodnici. Tamo je ozlijeđenog preuzeo naš tim Hitne pomoći i odvezli su ga na obradu u bolnicu. Oni su iz Nove Gradiške i išli su po pacijente u Slavonski Brod. Nakon što je staklo na sanitetu prsnulo i rasulo se po unutrašnjosti, vozač je profesionalno postupio i zaustavio vozilo kako bi pomogao kolegi medicinskom tehničaru kojemu je krvarila ruka. Nisu znali što se dogodilo, unatoč šoku nastavili su dalje do izlaza sa autoceste, rekao je Branko Godić ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Brodsko posavske županije dodavši da je s medicinskim tehničarom i vozačem psihologinja obavila razgovor i ponuđena im je adekvatna stručna pomoć.

– Nakon ovog nemilog događaja, koji nas je iskreno rečeno šokirao, nazvala nas je Maja Grba Bujević, ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu i Irena Hrstić, ministrica zdravstva razgovarale su video pozivom sa dečkima i dale su im punu podršku da što prije prevladaju šok nakon ovog nemilog događaja – rekao je Godić.

Dramatičan i zabrinjavajući događaj zbio se u petak poslijepodne na autocesti A3, na dionici između Lužana i Brodskog Stupnika, gdje je tijekom vožnje sanitetskog vozila streljivo nepoznatog kalibra prošlo kroz bočno staklo i ozlijedilo medicinskog tehničara. Prema informacijama Policijske uprave brodsko-posavske, Operativno-komunikacijski centar policije dojavu o ozljeđivanju djelatnika zaprimio je u petak oko 16.30 sati. Incident se dogodio na južnoj kolničkoj traci autoceste, dok je vozilo bilo u pokretu. Tom je prilikom došlo do pucanja desnog bočnog vjetrobranskog stakla, kroz koje je prošlo streljivo zasad neutvrđenog kalibra. Okolnosti ovog događaja još nisu razjašnjene. Zasad nije službeno utvrđeno odakle je streljivo došlo, je li riječ o hicu ispaljenom iz vatrenog oružja niti je li sanitetsko vozilo bilo namjerna meta.

– Policija je obavila očevid u bližem okruženju gdje se dogodio incident. Dalje se nastavlja rad i provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdile sve okolnosti događaja te rasvijetlilo kako je streljivo dospjelo u vozilo koje se kretalo autocestom. U sanitetskom vozilu pronađeno je zrno, za koje će se utvrditi iz kakvog je oružja ispaljeno – rekla je Kata Nujić, glasnogovornica PU brodsko posavske.

- Medicinski tehničar zadobio je ozljedu šake ruke od raspadnutog zrna streljiva, nakon saniranja ozljede on je pušten na kućno liječenje – rekao je dr. Josip Samardžić, ravnatelj slavonskobrodske bolnice.

Slučaj otvara ozbiljna pitanja o sigurnosti sudionika u prometu jer je prolazak projektila kroz staklo vozila u pokretu mogao imati i mnogo teže posljedice. Važno je napomenuti da policija zasad nije potvrdila da je vozilo namjerno gađano. Službeno je potvrđeno da je kroz staklo prošlo streljivo nepoznatog kalibra i da je djelatnik ozlijeđen.